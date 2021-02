Ο πρωθυπουργός, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και απλοί Βρετανοί πολίτες χειροκροτούσαν όλοι μαζί την Τετάρτη, για ένα λεπτό, αποτίνοντας φόρο τιμής στον βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Τομ Μουρ, που πέθανε σε ηλικία 100 ετών, έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσει ποσό – ρεκόρ για τους υγειονομικούς, κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας.

Στις 20.00 ώρα Ελλάδας, ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης Μπόρις Τζόνσον βγήκε και στάθηκε μπροστά από την κατοικία του στη Ντάουνινγκ Στριτ μαζί με τη σύντροφό του Κάρι Σίμοντς, για να τιμήσουν τη μνήμη του «Κάπτεν Τομ» χειροκροτώντας τον για ένα λεπτό.

«Απόψε, αποτίσαμε φόρο τιμής στον Σερ Τομ Μουρ και σε όλους τους εργαζόμενους στις υγειονομικές υπηρεσίες, τους οποίους εκείνος τίμησε με τη συγκέντρωση των χρημάτων» για εκείνους, έγραψε ο Τζόνσον σε ένα tweet.

Tonight we honoured Captain Sir Tom Moore and all the health workers he recognised with his fundraising. #ClapForCaptainTom pic.twitter.com/bCyX8jn4rq

