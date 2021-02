Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον Λιθουανό ομόλογό του, Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις (Gabrielius Landsbergis) είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η τρέχουσα διαδικασία επιλογής γενικού γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I spoke by phone to #Lithuania FM @GLandsbergis. Enhancing cooperation at bilateral & #EU level, as well as on ongoing #OECD SecGen selection process in focus.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 3, 2021