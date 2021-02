Το αποτέλεσμα είναι ένα κλιπάκι σέξι μεν, όχι ιδιαίτερα αποκαλύπτικό δε, αφού το φίλτρο ουσιαστικά καλύπτει όσα πρέπει να καλυφθούν.

Το πρόβλημα είναι όμως ότι κάποιοι χρήστες των social media βρήκαν τρόπο να αφαιρούν το φίλτρο, ουσιαστικά αποκαλύπτοντας τα γυμνά ή ημίγυμνα σώματα των ατόμων που τα πόσταραν, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Buzzfeed.

I learned how to use TicTok just for this #silhouettechallenge 😂🦋 pic.twitter.com/lYLRAYSDV7

Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να ποστάρουν και tutorials στο YouTube για το πώς μπορεί κανείς να «βγάλει» το κόκκινο φως για να απολαύσει ανεμπόδιστος το θέαμα.

«Μιλάμε για μια τεράστια παραβίαση ως προς τη συναίνεση και το @YouTube πρέπει να αφαιρέσει αμέσως αυτά τα βίντεο» έγραψε σε tweet η Ej Dickson, συντάκτρια στο περιοδικό Rolling Stone.

We found dozens of examples of YouTube «tutorials» instructing people how to remove the red light filter on the TikTok #silhouettechallenge, revealing women nude or partially nude. Some of these videos are monetized. https://t.co/nzDJuqFPfd

— Ej Dickson (@ejdickson) February 2, 2021