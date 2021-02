Συρία: «Ισραηλινή επίθεση» στην Κουνέιτρα-Δείτε βίντεο

Συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν επίθεση της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ εναντίον τομέα στο νότιο τμήμα της χώρας αργά το βράδυ χθες Τετάρτη, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων SANA, που επικαλέστηκαν πηγές προσκείμενες στις ένοπλες δυνάμεις, στόχοι ήταν θέσεις στην Κουνέιτρα. Κατά το SANA, δεν υπήρξαν απώλειες, μόνο υλικές ζημιές.

The official Syrian news agency (SANA) reported that Israeli fighter jets had attacked southern Quneitra.

Κάτοικοι της Δαμασκού είπαν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.

Watch F-16D/I fighter jets of #Israel Air Force flying low over #Quneitra on their ways back to #Israel after carrying out the airstrike against #Hezbollah, #IRGC Quds Force & #Syria Arab Army near #Damascus. pic.twitter.com/xWjQG3Istx

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 3, 2021