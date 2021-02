Mytilineos: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εκλογή του νέου μέλους θα επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Εταιρεία καλωσορίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο την κα Ναταλία Νικολαΐδη, η οποία αναμένεται να συμβάλλει από τη νέα της θέση στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας.

Βιογραφικό Σημείωμα κας Ν. Νικολαΐδη

Η Ναταλία Νικολαΐδη υπηρέτησε στην Credit Suisse (CS) για 24 χρόνια την τελευταία πενταετία δε, ως global General Counsel του Tομέα Επενδυτικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών. Προηγουμένως, είχε διατελέσει Head of Risks and Controls για τον πιο πάνω Τομέα, καθώς και δικηγόρος της CS, στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, σε θέματα κεφαλαιαγοράς και συγχωνεύσεων & εξαγορών. Είναι ιδρυτής της Dynamic Counsel, ανεξάρτητης εταιρείας συμβούλων επί στρατηγικής και εμπορικών συναλλαγών. Επίσης η κα Νικολαΐδη άσκησε δικηγορία στη Νέα Υόρκη από το 1991 έως το 1996. Είναι κάτοχος πτυχίου Economics από το Yale University και μεταπτυχιακών τίτλων, στη Νομική (Juris Doctor) και Master of Science in Foreign Service, από το Georgetown University, καθώς και Masters in European Union Law από το College of Europe στη Bruges του Βελγίου.