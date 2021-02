Η Αν. Μεσόγειος στο επίκεντρο της συνάντησης του Δένδια με τον Γάλλο πρέσβη

Συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας στη χώρα μας Πατρίκ Μεζονάβ (Patrick Maisonnave) πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα σχετικά με την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I met with #France Ambassador #Patrick_Maisonnave @GreeceMFA. Stengthening 🇬🇷🇫🇷 cooperation & regional developments in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/hZWB6QINJr

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 5, 2021

