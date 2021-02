Ισραήλ: Η Ε.Ε. επικρίνει την καταστροφή χωριού Βεδουίνων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε χθες Πέμπτη τις κατεδαφίσεις στις οποίες προχωρούν το τελευταίο διάστημα οι αρχές του Ισραήλ, μετά την καταστροφή χωριού Βεδουίνων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Αυτή η κατεδάφιση ευρείας κλίμακας είναι άλλο ένα παράδειγμα της λυπηρής τάσης των κατασχέσεων και των καταστροφών», δήλωσε ο Σβεν Κιν φον Μπούργκντορσφ, ο αντιπρόσωπος της ΕΕ στα παλαιστινιακά εδάφη, κατά τη διάρκεια επίσκεψής στο Χούμσα αλ Μπκαΐα.

Τον ευρωπαίο διπλωμάτη συνόδευσε ο παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Στάγεχ.

Επτά σκηνές, στις οποίες διέμεναν 66 άνθρωποι, καταστράφηκαν προχθές Τετάρτη, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση B’Tselem. Σπίτια κατασχέθηκαν τη Δευτέρα στο κοντινό χωριό Χίρμπετ Χούμσα.

VIDEO: Israeli forces demolish Bedouin tents and structures in an area east of the Palestinian village of Tubas, in the occupied West Bank pic.twitter.com/K068u7eHyM

— AFP News Agency (@AFP) February 4, 2021