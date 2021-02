Tο Ισραήλ έχει αποδείξει ότι ένα ισχυρό πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του κοροναϊού μπορεί να έχει γρήγορο και ισχυρό αντίκτυπο, δείχνοντας στον κόσμο μια εύλογη έξοδο από την πανδημία.

Οι περιπτώσεις Covid-19 και νοσηλείας μειώθηκαν δραματικά μεταξύ ατόμων που εμβολιάστηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με νέες μελέτες στο Ισραήλ, όπου η ταχεία διάθεση εμβολίων το έκανε ένα είδος εργαστηρίου δοκιμών για τον κόσμο.

Και τα πρώιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα εμβόλια λειτουργούν σχεδόν εξίσου καλά στην πράξη όπως και σε κλινικές δοκιμές. «Λέμε με προσοχή, η μαγεία έχει ξεκινήσει», έγραψε ο Eran Segal, βιολόγος στο Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann και συν-συγγραφέας μιας νέας μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο του εμβολίου στο Ισραήλ.

Τα ελπιδοφόρα νέα σχετικά με τα εμβόλια δε συνιστούν ωστόσο μια ελεύθερη και άνετη πορεία προς ένα μετα-πανδημικό μέλλον.

Καθώς ο κόσμος παλεύει για τον περιορισμό του ιού πριν εξαπλωθούν πιο επικίνδυνες μεταλλάξεις, οι τρομερές ελλείψεις εμβολίων ενδέχεται να εμποδίσουν άλλες χώρες να επαναλάβουν την επιτυχία του Ισραήλ ή να σταματήσουν να εμφανίζονται νέες παραλλαγές.

Ακόμη και το Ισραήλ, που έχει ξεπεράσει κάθε άλλο έθνος στον εμβολιασμό του λαού του, απέχει πολύ από τον τελικό του προορισμό. Η χώρα επέκτεινε το τρίτο lockdown σε εθνικό επίπεδο την Πέμπτη.

Ωστόσο, οι ερευνητές βρήκαν ελπίδα στην ικανότητα του εμβολίου να μειώσει γρήγορα τις περιπτώσεις μετάδοσης μεταξύ των Ισραηλινών.

«Το βρίσκω αυτό αρκετά πειστικό ότι βλέπουμε πραγματικές επιδράσεις του εμβολιασμού σε επίπεδο πληθυσμού», δήλωσε ο William Hanage, επιδημιολόγος στο Harvard T.H.

Οι πραγματικές ειδήσεις από το Ισραήλ προσθέτουν σημεία ελπίδας μετά από μήνες δυσφορίας. Ένας αυξανόμενος αριθμός εμβολίων δείχνει ισχυρή αποτελεσματικότητα έναντι του Covid-19 και είναι ιδιαίτερα προστατευτικός έναντι σοβαρών ασθενειών.

Ορισμένες δοκιμές υποδηλώνουν ότι τα εμβόλια μπορεί ακόμη και να έχουν τη δυνατότητα να επιβραδύνουν τη μετάδοση του ιού. Η νέα ισραηλινή μελέτη εξέτασε τα εθνικά στατιστικά υγείας για άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, οι οποίοι έλαβαν το εμβόλιο Pfizer-BioNTech πρώτα λόγω του υψηλού κινδύνου τους.

Από την ανάλυση δεδομένων από έξι εβδομάδες στην εκστρατεία εμβολιασμού, όταν η πλειονότητα των ατόμων που είχαν ηλικία είχε εμβολιαστεί, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των νέων περιπτώσεων Covid-19 μειώθηκε κατά 41% σε σύγκριση με τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Αυτή η ομάδα παρουσίασε επίσης πτώση κατά 31% στις νοσηλείες από τον κοροναϊό και πτώση 24% αυτών που έγιναν σοβαρά άρρωστοι..

Η μελέτη είναι σημαντική, εν μέρει, επειδή οι συγγραφείς μπόρεσαν να απομονώσουν άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των lockdown, οι οποίοι μειώνουν επίσης τον αριθμό των μολύνσεων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και αν ληφθούν υπόψη αυτοί οι παράγοντες, τα εμβόλια είχαν σημαντικό αντίκτυπο. Το πόσο μεγάλος ήταν και είναι ο αντίκτυπος αυτός, μένει να καθοριστεί.

Ωστόσο, νέα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη από ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα υγείας του Ισραήλ δείχνουν ότι η προστασία του εμβολίου στην πράξη μπορεί να είναι σχεδόν τόσο καλή όσο ήταν στην κλινική δοκιμή.

Το εμβόλιο είχε ποσοστό αποτελεσματικότητας 95% σε κλινικές δοκιμές. Οι ερευνητές προειδοποίησαν τον Νοέμβριο ότι αυτοί οι αριθμοί ενδέχεται να μην διατηρηθούν στον πραγματικό κόσμο.

Τα άτομα που προσφέρονται εθελοντικά για δοκιμές μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό ως σύνολο, για παράδειγμα.

Επίσης, το εμβόλιο Pfizer-BioNTech είναι δύσκολο να χορηγηθεί σε εθνική κλίμακα επειδή πρέπει να διατηρηθεί κατεψυγμένο μέχρι λίγο πριν από τη χορήγηση.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης της Maccabi ανέφεραν την Πέμπτη ότι από τα 416.900 άτομα που είχαν εμβολιαστεί, μόνο 254 άτομα κόλλησαν τον Covid-19 την εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση τους.

Επιπλέον, όλες οι περιπτώσεις ήταν ήπιες. Συγκρίνοντας αυτά τα ποσοστά με άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι το εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 91%.

«Τα δεδομένα συνεχίζουν να είναι πολύ ενθαρρυντικά και η υψηλή αποτελεσματικότητα του εμβολίου διατηρείται και παραμένει σταθερή», δήλωσε η Δρ. Anat Ekka-Zohar, διευθύντρια του τμήματος δεδομένων και ψηφιακής υγείας στο Maccabi.

Τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά, ανέφεραν οι ειδικοί, επειδή το Ισραήλ αντιμετωπίζει μια ανησυχητική νέα παραλλαγή του κοροναϊού. Η παραλλαγή B.1.1.7 αντιπροσωπεύει τώρα έως και το 80% των δειγμάτων που ανιχνεύθηκαν στο Ισραήλ.

Με πρώτη αναγνώριση στη Βρετανία τον Δεκέμβριο, η παραλλαγή έχει εξαπλωθεί σε 72 άλλες χώρες και μπορεί να είναι έως και 50% πιο μεταδοτική από άλλες παραλλαγές.

Israel’s coronavirus vaccination program shows the world a plausible way out of the pandemic. https://t.co/jZI72ygmA4

— New York Times World (@nytimesworld) February 5, 2021