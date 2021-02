Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ θα υποδέχονται οκταπλάσιους πρόσφυγες σε ετήσια βάση από ότι με Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την πρόθεσή του να οκταπλασιάσει τον αριθμό των προσφύγων τους οποίους θα υποδέχονται οι ΗΠΑ σε ετήσια βάση σε σχέση με το ιστορικό χαμηλό το οποίο επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος της θητείας του.

«Είμαστε αντιμέτωποι με κρίση, ογδόντα και πλέον εκατομμύρια εκτοπισμένοι άνθρωποι υποφέρουν σ’ όλο τον κόσμο», τόνισε ο Δημοκρατικός πρόεδρος, αναγγέλλοντας ότι προεδρικό διάταγμα θα επιτρέψει «να αυξήσουμε την υποδοχή προσφύγων στους 125.000 το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος» της νέας κυβέρνησης, που θα αρχίσει την 1η Οκτωβρίου.

President Joe Biden: “I’m approving an executive order to begin the hard work of restoring our refugee admissions program to help meet the unprecedented global need.” pic.twitter.com/pCywG8DOmh

— The Hill (@thehill) February 4, 2021