Η αστυνομία του Ερσιρ ενημέρωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι απέκλεισε το νοσοκομείο Κρόσχαους και κεντρικό οδικό άξονα στο Κίλμαροκ, στη Σκωτία, όπου εκτυλίχθηκαν τρία «σοβαρά συμβάντα».

Κατά την εφημερίδα The Scottish Sun, μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου έχει υποστεί τραυματισμό από μαχαίρι.

Η αστυνομία του Ερσιρ ζήτησε μέσω Twitter από τους πολίτες να αποφύγουν το νοσοκομείο και την οδό Πόρτλαντ.

Διευκρίνισε πως δεν θεωρεί ότι τα «συμβάντα» για τα οποία κινητοποιήθηκαν οι άνδρες της είναι «τρομοκρατικής» φύσης.

We can confirm the ongoing incidents in the Kilmarnock area are not being treated as terrorist-related. pic.twitter.com/M1C0ZdXZoc

— Ayrshire Police (@AyrshirePolice) February 4, 2021