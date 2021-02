Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε αργά απόψε ότι ερευνά ένα περιστατικό με μαχαίρωμα στην περιοχή Κίλμπερν του Λονδίνου, στο οποίο ένας άντρας ηλικίας περίπου 20 ετών σκοτώθηκε και ένας έφηβος τραυματίστηκε.

Δεν έχει γίνει καμιά σύλληψη επί του παρόντος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Scene in Kilburn as the stabfest has now been updated as yet another murder on the streets of Sadiq Khan’s London, all the while he’s tweeting about Coronavirus and twiddling his thumbs. pic.twitter.com/nOe9DkVMRE

