Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν σε ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο στη νότια Χιλή, αφού ένας αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε έναν καλλιτέχνη δρόμου (street performer) στο συνήθως ήρεμο χωριό, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση του Προέδρου Σεμπαστιάν Πινιέρα να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση το Σάββατο.

Οι εμπρηστές επιτέθηκαν σε πολλά δημόσια κτίρια στο Panguipulli αργά την Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής έδρας, που εξακολουθούσε να καίγεται νωρίς το Σάββατο.

Οι διαδηλωτές έκαναν επίσης οδοφράγματα με φωτιές και πέταξαν πέτρες στο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με επίσημα και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ευρύτερες διαμαρτυρίες από τα τέλη του 2019 έθεσαν υπό έλεγχο την αστυνομική δύναμη Carabinero της χώρας, με τοπικές και διεθνείς ομάδες φύλαξης να ισχυρίζονται υπερβολική χρήση βίας και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η αστυνομία της Χιλής συνέλαβε τον αστυνομικό που εμπλέκεται στον πυροβολισμό ενώ διερευνάται, σύμφωνα με αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι διαμαρτυρίες είχαν επιβραδύνει τη διαδικασία συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ροντρίγκο Ντελγκάντο, ο οποίος συγκάλεσε το προσωπικό του το Σάββατο για να συζητήσουν τα γεγονότα, καταδίκασε τον εμπρησμό και υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη για τον πυροβολισμό. Το Panguipulli είναι γνωστό για τις κοντινές ιαματικές πηγές, τις λίμνες παγετώνων και τα ηφαίστεια.

WARNING – GRAPHIC CONTENT: Protests erupted in southern Chile after a policeman shot and killed a street performer https://t.co/xb836bDcM6 pic.twitter.com/ieyfofmdiQ

