Ένα σπάνιο φαινόμενο έλαβε θαύμασαν επισκέπτες σε χιονοδρομικά της Ευρώπης, καθώς αφρικανική σκόνη κάλυψε το χιόνι στις πλαγιές των Άλπεων.

Η αφρικανική σκόνη της Σαχάρας «ταξίδεψε» ψηλά, φθάνοντας σε χιονοδρομικά κέντρα στις Άλπεις και έχει χρωματίσει το χιόνι αλλού κίτρινο και αλλού απαλό ροζ ή πορτοκαλί.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Twitter, χρήστες έγραψαν «Δεν είναι ο Άρης! Αυτό είναι το Sestriere, στις ιταλικές Άλπεις, κοντά στα γαλλικά σύνορα» και «Μια καταιγίδα έφερε άμμο από τη Σαχάρα. Όλα έγιναν πορτοκαλί: ο ουρανός, το χιόνι, μοιάζει με ένα τοπίο του Άρη!».

Τι συνέβη; Οι ισχυροί άνεμοι στην Αφρική σήκωσαν την άμμο στον ουρανό και έπειτα τα ισχυρά ατμοσφαιρικά ρεύματα αέρα την παρασύρουν προς τα βόρεια με αποτέλεσμα όταν «χτυπά» στις οροσειρές της Ευρώπης να πέφτει στο χιονισμένο έδαφος.

This is not #Mars.These are the Alps, in #Italy! The snow is orange. Because of the sand from the Sahara, in #Africa. (Pic by @CroceRossaSusa) pic.twitter.com/x48qW19eUu

No, this is not the planet Mars. It is the Haute-Savoie region (French Alps) this WE with the sand coming from Africa (Sahara) which coloured the sky and the snow.#Annecy pic.twitter.com/mqxVPC3ih2

— MONTAUD Andre pro (@MontaudPro) February 7, 2021