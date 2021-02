Σύμβουλος Ερντογάν: «Γιατί δεν τηλεφωνεί ο Μπάιντεν στον πρόεδρό μας;»

Με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζό Μπάιντεν, τα «έβαλε» ο Μεσούτ Χακκί Τζασίν, σύμβουλος του Ταγίπ Ερντογάν για θέματα Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του ιδιωτικού Πανεπιστημίου Yeditepe της Κωνσταντινούπολης.

Αιτία η απροθυμία του Αμερικανού προέδρου να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του, που εκτός από τον Τζασίν προκαλεί εκνευρισμό και στην τουρκική κυβέρνηση.

«Μην παίξεις αν δεν θες να παίξεις (σε συνεργασία.με την Τουρκία). Τι πραγματικά θέλεις να κάνεις; Εμείς λέμε στους Αμερικανούς να μιλήσουμε. Ούτε σε εμάς μιλάνε. Γιατί ο Μπάιντεν δεν έχει τηλεφωνήσει (στον Ερντογάν) ως τώρα; Άντε πάρε τηλέφωνο τον επικεφαλής του κράτους μας. Ο πρόεδρος μου ήδη σου έστειλε συγχαρητήρια» δήλωσε μεταξύ άλλων ο σύμβουλος του Ερντογάν, σε συνέντευξή του, με εμφανή τον εκνευρισμό του.

#Turkey’s President #Erdogan’s advisor Hakki Casin vented out his frustration on a national TV network that US President @JoeBiden did not make a call to his boss yet. pic.twitter.com/EAjSKFWWOq

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 7, 2021