Dogecoin: To hot κρυπτονόμισμα σημείωσε νέο ρεκόρ δια χειρός… Musk και Snoop Dogg

Το Dogecoin, το κρυπτονόμισμα που ξεκίνησε σαν μία πλάκα το 2013 και έχει ως σύμβολό του έναν σκύλο ράτσας «Shiba Inu», σημείωσε νέο ρεκόρ την Δευτέρα, μετά από τα tweets του δισεκατομμυριούχου Elon Musk, του ράπερ Snoop Dogg και του μπασίστα των Kiss, Gene Simmons.

Το ψηφιακό νόμισμα κατέγραψε υψηλό στα 8,2 σεντς ΗΠΑ και η κεφαλαιοποίησή του ανήλθε στα 10,5 δισ. δολάρια στις ασιατικές αγορές προτού οπισθοχωρήσει, σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko.

Το νόμισμα κατατάχθηκε μεταξύ των 10 κορυφαίων κρυπτονομισμάτων βάσει της αξίας του στην αγορά, όπως δείχνουν τα στοιχεία.

Who let the Doge out

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021