ΗΠΑ: Kαταδικάζει τις απαγορεύσεις διαδηλώσεων στην Μιανμάρ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταδίκασαν σήμερα την απαγόρευση διαδηλώσεων που επέβαλε η στρατιωτική χούντα στην Μιανμάρ, με στρατιωτικό νόμο να έχει επιβληθεί σε αρκετές πόλεις της χώρας, με την Ουάσινγκτον να καταδικάζει την απόρριψη αιτημάτων της να επικοινωνήσει με την πρώην ηγέτιδα Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

«Βρισκόμαστε στο πλευρό του λαού της Μιανμάρ και στηρίζουμε το δικαίωμά του να συνέρχεται ειρηνικά και ιδίως να διαδηλώνει ειρηνικά υπέρ της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις.

«Ασφαλώς και ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις πρόσφατες ανακοινώσεις του στρατού που περιορίζουν τις δημόσιες συγκεντρώσεις», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους.

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ, που ανέτρεψε με πραξικόπημα την περασμένη Δευτέρα την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, κήρυξε σήμερα στρατιωτικό νόμο σε διάφορες περιοχές της οικονομικής πρωτεύουσας Ρανγκούν, της Μανταλάι (κέντρο), της δεύτερης πόλης της χώρας, καθώς και σε άλλα μέρη της επικράτειας.

Hundreds of thousands of ppl are marching today in Yangon downtwon. #militarycoupinMyanmar #WhatsHappeningInMaynmar pic.twitter.com/QTfMmpEeUs

— Mratt Kyaw Thu (@mrattkthu) February 7, 2021