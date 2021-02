Άγνωστος χάκερ εισέβαλε στα συστήματα μονάδας επεξεργασίας νερού στη Φλόριντα και προσπάθησε να δηλητηριάσει το απόθεμα με καυστικό νάτριο.

Ευτυχώς η απόπειρα έγινε αντιληπτή από εργαζόμενο που κοιτούσε την οθόνη όταν ο εισβολέας κατέλαβε τον έλεγχο του υπολογιστή, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης Όλντσμαν, με πληθυσμό 15.000 κατοίκων.

Όπως ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Πινέλας, Μπομπ Γκουαλτιέρι, το περιστατικό ερευνάται από το FBI και τη Μυστική Υπηρεσία, χωρίς όμως να είναι γνωστό αν η κυβερνοεπίθεση προήλθε από το έδαφος των ΗΠΑ ή όχι.

Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Φλόροντα Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η υπόθεση πρέπει να ερευνηθεί ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

I will be asking the @FBI to provide all assistance necessary in investigating an attempt to poison the water supply of a #Florida city.

This should be treated as a matter of national security.

https://t.co/XhGNLplNpr via @vice

— Marco Rubio (@marcorubio) February 8, 2021