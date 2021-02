Σε ένα πρόσφατο άρθρο του βρετανικού περιοδικού The Economist (The real revolution on Wall Street/ High tech meets high finance – Leaders, 6 Φεβρουάριου 2021 ) συγκράτησα μια έκφραση που κέντρισε, δίχως άλλο, το δημοσιογραφικό μου ενδιαφέρον. «Τα SPACs αποτελούν μια εξέγερση της Silicon Valley ενάντια στο κόστος και την ακαμψία των IPOs».Στο ίδιο άρθρο διάβασα και μια αναφορά στα μεγέθη των SPACs. «Σχεδόν 300 SPACs καταγράφηκαν πέρυσι, συγκεντρώνοντας πάνω από 80 δισεκατομμύρια δολάρια και επιτρέποντας σε εταιρείες να εισάγουν τις μετοχές τους προς διαπραγμάτευση χωρίς την ταλαιπωρία μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

SPACs, IPOs… άγνωστες λέξεις για τους περισσότερους αναγνώστες, τους μη εξοικειωμένους με το ιδιαίτερο χρηματιστηριακό γλωσσάρι. Αν και τα IPOs – οι γνωστές από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 για την ελληνική αγορά δημόσιες προσφορές- έχουν διαγράψει μια ικανή πορεία στο χρόνο, τα SPACs είναι το εντελώς καινούργιο «φρούτο» στη πραγματικότητα των αγορών, ακόμη και για την προχωρημένη Αμερική.

Αλλά, τι είναι τα πολυθρύλητα SPACs; Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τον τίτλο τους, που συντίθεται από τα αρχικά των λέξεων Special Purpose Acquisition Company. Στην ουσία, ένα ειδικό «όχημα» – μια εταιρεία ειδικού σκοπού και αυτός ο ειδικός σκοπός προσδιορίζει και την φυσιογνωμία της, την διάρκεια της αλλά και τα σαφή όρια δράσης της. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια εταιρεία «όχημα» που συγκροτείται στο φως της μέρας από επενδυτές με πρότερο έντιμο βίο, εμπειρία, γνώση και γερό κομπόδεμα και το κυριότερο όλων, με την άδεια των αρμόδιων χρηματιστηριακών αρχών.

Μην πάει καν το μυαλό σας στα αλήστου μνήμης κελύφη- «κουφάρια» της Σοφοκλέους στα τέλη της δεκαετίας του ΄90. Τα SPACs είναι εξ αρχής δημόσιες εταιρείες που με την ύπαρξη τους διευκολύνουν τα μέγιστα στην γρήγορη είσοδο μιας εταιρείας υψηλής τεχνολογίας και προχωρημένης καινοτομίας στο χρηματιστήριο.

H συγχώνευση με ένα SPAC δημιουργεί την αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη για την είσοδο αυτής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Έτσι το ειδικό αυτό όχημα έχει ένα σύντομο χρόνο ζωής και αυτός ο χρόνος εξαντλείται από την στιγμή που πετύχει τον στόχο του δηλαδή από την στιγμή που ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης με την εταιρεία που έχει επιλέξει. Επαναλαμβάνω: Όλα γίνονται στο φως της μέρας και κάτω από τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς. Και αυτό για το SPAC είναι εξ αρχής μια εισηγμένη εταιρεία με γνωστούς μετόχους και κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί με νόμιμο και διαφανή τρόπο από επενδυτές της αγοράς. Τα SPACs μάλιστα αποκαλούνται και εταιρείες blank check (εταιρείες με κενή επιταγή) καθώς διαθέτουν έτοιμο κεφάλαιο πριν ανακοινώσουν την εταιρεία-στόχο.

Αλλά, γιατί μας αφορά όλη αυτή η ιστορία με τα SPACs; Καλή ερώτηση μιας και υπάρχει και απάντηση: Η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας από την ελληνικής καταγωγής Advent -που παρά το υπερατλαντικό της ταξίδι διατηρεί τη ερευνητική της βάση στη Πάτρα στο εκεί Επιστημονικό Πάρκο δίνοντας δουλειά και προοπτική σε νέους επιστήμονες- λειτουργεί ως ένα καλό παράδειγμα και για άλλους πρωτοπόρους Έλληνες ερευνητές προκειμένου να βρουν τον δρόμο προς τις διεθνείς αγορές. Ο ιδρυτής της, Βασίλης Γρηγορίου, επικεφαλής σήμερα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, είναι πάνω από όλα ρεαλιστής για να μην θεωρήσει ότι ο δρόμος ανάπτυξης της Advent – που επενδύει στην ανάπτυξη νέα υλικών και συστημάτων για ενεργειακές εφαρμογές, όπως κυψελίδες καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας τύπου PEM και οργανικά φωτοβολταϊκά- περνάει και μέσα από το Nasdaq και την στήριξη διεθνών επενδυτών.

Επιπλέον, τα SPACs μας αφορούν καθώς δεν αποκλείεται- δεδομένων των αναλογιών- να «δούμε» και στην Λεωφόρο Αθηνών μια ελληνική εκδοχή τους. Δύσκολο και απαιτητικό εγχείρημα δίχως δεύτερη κουβέντα. Αλλά, αξίζει το κόπο έχοντας κατά νου ότι η χώρα διαθέτει αφενός πρωτοπόρους ερευνητές σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι βιοεπιστήμες, η αγροδιατροφή και αφετέρου πλούσιους πατριώτες που θα ήθελαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ενισχύσουν το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας. Το τελευταίο πέραν της διεθνούς ορατότητας του αφήνει και κέρδη στους τολμηρούς!

