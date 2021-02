Office Line: Εξαιρετικές δυνατότητες ενίσχυσης της τηλεργασίας

Η Office Line, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος λύσεων Cloud και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, πιστοποιήθηκε από τη Microsoft με Advanced Specialization για Windows Virtual Desktop on Azure.

H νέα αυτή διάκριση καθιστά την Office Line τον μοναδικό συνεργάτη σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και ανάμεσα στους κορυφαίους παγκοσμίως που πληρούν αυστηρά κριτήρια, διαθέτουν βαθιά γνώση, εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη, κλιμάκωση και ασφάλεια της υποδομής Microsoft Windows Virtual Desktop on Azure.

Πρόκειται δε για τη δεύτερη συνεχόμενη ύψιστη διάκριση, μετά το πρόσφατο Advanced Specialization για Windows και SQL Server Migration to Azure, που καθιστά την Office Line, τον απόλυτο συνεργάτη της Microsoft με το υψηλότερο επίπεδο επικυρωμένης τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες Cloud Azure, με μοναδικές δυνατότητες ενίσχυσης του remote working στις ελληνικές επιχειρήσεις.

«Είναι πολύ σημαντικό για τη Microsoft να διαθέτει στη χώρα μας ισχυρούς συνεργάτες, που με την εμπειρία και τεχνογνωσία τους μπορούν να οδηγήσουν με ασφάλεια και επιτυχία τον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας, τις επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στο τεχνολογικά αναβαθμισμένο περιβάλλον των λύσεων τηλεργασίας που παρέχει η υποδομή Microsoft Azure. Η πανδημία έχει επιταχύνει την υιοθέτηση της λύσης Microsoft WVD, ως μέσο παροχής ενός ασφαλούς, σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας από οπουδήποτε, σε χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η πιστοποίηση της Office Line διανοίγει μια ακόμα μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξης της ασφαλούς απομακρυσμένης εργασίας στη χώρα», αναφέρει ο Αλμπέρτος Μπουρλάς, Διευθυντής Πωλήσεων Εμπορικών Συνεργατών & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, της Microsoft Ελλάς.

«Με τη νέα αυτή πιστοποίηση, αποδεικνύουμε στην πράξη τη δέσμευσή μας να δίνουμε με την τεχνολογία διέξοδο και εργαλεία στις επιχειρήσεις για την επιχειρησιακή τους ανάπτυξη, που ήρθαν για να μείνουν και μετά την πανδημία. Τα έργα που έχουμε ήδη υλοποιήσει σε Microsoft Windows Virtual Desktop on Azure αποτελούν proof of value και πυξίδα για όλη την αγορά. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που η Microsoft αναγνωρίζει την τεχνολογική μας κατάρτιση και ανωτερότητα και μας συγκαταλέγει στους κορυφαίους παγκοσμίως συνεργάτες της. Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση να δίνουμε υπεραξία στους πελάτες μας μέσα από την τεχνολογία», επισημαίνει ο Βασίλης Παπούλιας, Γενικός Διευθυντής της Office Line Α.Ε.

Το Advanced Specialization για Windows Virtual Desktop on Azure, αποτελεί μια επικύρωση της βαθιάς γνώσης, της εκτεταμένης εμπειρίας και της εξειδίκευσης της Office Line στον τομέα αυτό, καθώς η συγκεκριμένη αναγνώριση επιτυγχάνεται μόνο από έναν μικρό αριθμό συνεργατών παγκοσμίως μέσω πιστοποιήσεων, εξετάσεων, μεθοδολογίας και εμπειρίας απαιτητικών υλοποιήσεων, καθώς κι έπειτα από ενδελεχή επιθεώρηση. Η εν λόγω εξειδίκευση αποδεικνύει την ικανότητα της Office Line να βοηθά τους πελάτες της να ακολουθήσουν μια ασφαλή πορεία μετάβασης σε virtual desktop as a service, με δυνατότητες κλιμάκωσης, με ασφαλή και cost effective τρόπο.

