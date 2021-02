Μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας αλλά είναι πραγματικότητα. Τρεις Κουβανοί, δύο άνδρες και μία γυναίκα ναυάγησαν σε ερημονήσι στις Μπαχάμες και κατάφεραν να επιβιώσουν τρεφόμενοι με καρύδες και αρουραίους.

Οι τρεις ναυαγοί εντοπίστηκαν από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ στο ακατοίκητο νησί Ανγκουίλα μέχρι το οποίο κατάφεραν να φτάσουν κολυμπώντας όταν το σκάφος τους αναποδογύρισε στα ανοιχτά.

Όπως αναφέρει το CNN, στο διάστημα που έμειναν στο ερημονήσι επιβίωσαν τρώγοντας καρύδες, θαλάσσια σαλιγκάρια και αρουραίους. Οι τρεις κουβανοί είχαν φτιάξει αυτοσχέδιες σημαίες και τις ανέμιζαν, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να τραβήξουν την προσοχή των επιβαινόντων στο ελικόπτερο της ακτοφυλακής.

«I don’t know how they did it. I was amazed they were in as good as shape as they were.»

