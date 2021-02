Ολα τα μέτρα αναλυτικά για την Αττική από 11-2-2021 έως 28-2-2021

Τα μέτρα εφαρμόζονται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανομένων και όλων των νήσων και της περιοχής της Τροιζηνίας



Χρήση μάσκας • Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Μετακινήσεις • Απαγόρευση κυκλοφορίας 21:00 – 05:00 τις καθημερινές





• Απαγόρευση κυκλοφορίας 18:00 – 05:00 τα Σαββατοκύριακα





• Μετακινήσεις με SMS για 6 λόγους Υπερτοπικές μετακινήσεις εκτός Περιφέρειας Επιτρέπονται:





• από και προς την εργασία





• για λόγους υγείας





• προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας





• για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο

νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που

είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις





• για εφάπαξ μετάβαση φοιτητή / φοιτήτριας ή σπουδαστή/σπουδάστριας

από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το

Τμήμα / η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι., η Σχολή Αξιωματικών ή η Σχολή

Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας ή η Σχολή Αξιωματικών ή Πυροσβεστών

του Πυροσβεστικού Σώματος ή η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ή η Σχολή

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για

λόγους σπουδών, ή για εφάπαξ μετάβαση μαθητή/μαθήτριας, εξεταζόμενου /

εξεταζόμενης από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα

που εδρεύει ο φορέας/εξεταστικό κέντρο για λόγους διεξαγωγής εξετάσεων





• για μια μετακίνηση με επιστροφή φοιτητή/φοιτήτριας, με τη συνοδεία

ενός ακόμη προσώπου, από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή

ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή όπου ο/η φοιτητής/τρια φοιτά και

μισθώνει το ακίνητο προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση

της σύμβασης μίσθωσης της φοιτητικής οικίας, εντός εβδομήντα δύο (72)

ωρών από την έναρξη μετακίνησης προς τον εν λόγω σκοπό





• προς το σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων Αθλητισμός • Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:





• Της λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και

μόνο από ομάδες έως τριών (3) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή

και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών

αθλημάτων.





• Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και

αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών: α) των ομάδων που μετέχουν στα

πρωταθλήματα Superleague I, και ΙΙ, Basket league και Volleyleague

ανδρών και γυναικών, καθώς και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και

β) των εθνικών ομάδων, ανδρών ή γυναικών, που έχουν αγωνιστικές

υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα.





• Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις χωρίς

την παρουσία θεατών των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα της Α’

κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών

και χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών.





• Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω εξαιρέσεων είναι δυνατή

μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει

υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με

τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.





• Της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται σε

ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της

Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών

προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του

έτους 2021.





• Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση

από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον α) έχει

συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και β) προσκομίζεται

πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική

μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. Λιανεμπόριο • Αναστολή





• Εξαιρούνται της αναστολής λειτουργίας γεωπονικά καταστήματα εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων





• Κατ’ εξαίρεση λειτουργία των ανθοπωλείων το Σαββατοκύριακο 13-14/2 Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωσης,

θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, μανικιούρ, πεντικιούρ και

περιποίηση νυχιών) κ.λπ. • Αναστολή λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων όμοιων υπηρεσιών που προσφέρονται από ιατρεία και πολυδύναμα ιατρικά κέντρα. Εκπαίδευση • Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, ολοήμερα σχολεία,

γυμνάσια και λύκεια γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης), καθώς και

για όλες τις λοιπές εκπαιδευτικές δομές. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η διά

ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και

εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί • Αναστολή Χώροι λατρείας/ θρησκευτικές τελετές • Τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων

και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, αποκλειστικά και μόνο από

θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς

την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων. Σε θρησκευτικές τελετές όπως γάμοι,

βαφτίσεις, κηδείες, μνημόσυνα, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του

θρησκευτικού/ών λειτουργού/ών και του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού

και έως εννέα (9) ατόμων. Δικαστήρια • 15 άτομα στην αίθουσα με 1,5 μέτρο απόσταση Αρχαιολογικοί Χώροι – Μουσεία • Αναστολή Γυμναστήρια • Αναστολή Δημόσιες Υπηρεσίες • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό και υποχρεωτική τηλεργασία στο 50% του προσωπικού





• Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου

κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τη- λεργασίας,

όπου είναι εφικτό





• Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει

προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα

αυξημένου κινδύνου





• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού Ιδωτικές Επιχειρήσεις • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό





• Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου

κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου

είναι εφικτό





• Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό





• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού Εμποροπανήγυρεις/Κυριακάτικες αγορές • Αναστολή Εστίαση • Αναστολή





Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away),

διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης

(drive-through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των

πολιτών, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό

χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.





Από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται εστιατόρια, αναψυκτήρια και

καφέ που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν μόνο τους

διαμένοντες σε αυτά. Καταστήματα τροφίμων • Προαιρετικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

τροφίμων: 07:00 – 20:30 τις καθημερινές και 07:00 – 17:30 τα

Σαββατοκύριακα





• Ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ. στον κύριο χώρο του καταστήματος

(εξαιρούνται βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι στάθμευσης)





• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων





• Απαγόρευση πώλησης προϊόντων λιανεμπορίου





• Δυνατότητα παραδόσεων delivery τις Κυριακές από σούπερ μάρκετ Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, μπαρ • Αναστολή Κινηματογραφικές προβολές • Αναστολή ΚΥΤ Προσφύγων • Αναστολή εξόδου Λαϊκές αγορές • Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων

αγορών. Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή

λειτουργίας παράλληλων αγορών δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό

(50%) των κλάδων παραγωγών/εμπόρων





• Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων





• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων Μεταφορές • 65% πληρότητα σε ΜΜΜ 50% πληρότητα σε πλοία (55% εφόσον διαθέτουν καμπίνες)





• Οδηγός και δύο επιβάτες σε ΙΧ και Ταξί (εξαιρουμένων ανηλίκων τέκνων και ατόμων που χρήζουν βοήθειας) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων • Αναστολή επισκεπτηρίου Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα • Ένας (1) συνοδός / επισκέπτης ανά ασθενή





• Περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 80%





• Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων





• Εξαιρούνται των περιορισμών τα ογκολογικά και επείγοντα περιστατικά, καθώς και τα ειδικά νοσοκομεία Παιδότοποι / παιδικές χαρές • Αναστολή ΑΕΙ • Τηλε-εκπαίδευση Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα, ηχογραφήσεις • Πραγματοποίηση μόνο κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια της Γενικής

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την παρουσία μόνο των αυστηρά

απαραίτητων προσώπων, χωρίς την παρουσία κοινού και πάντως υπό τις

ακόλουθες προϋποθέσεις:





• Υποχρεωτική χρήση μάσκας α) σε πρόβες, β) όσων δεν συμμετέχουν στη σκηνή γυρίσματος





• Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων για συντελεστές





• Καταγραφή εισερχομένων – εξερχομένων Συναθροίσεις (με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος) • Αναστολή Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες • Αναστολή προσέλευσης κοινού





• Δυνατότητα διεξαγωγής αποκλειστικά προς το σκοπό αναμετάδοσης (βιντεοσκόπηση, live streaming) Συνέδρια / Εκθέσεις • Αναστολή Αγορά Εργασίας



Τα μέτρα για την αγορά εργασίας, όπως εξειδικεύθηκαν σε συνέχεια των

εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη για αυστηρότερα μέτρα

κοινωνικής αποστασιοποίησης στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας

έως τις 28 Φεβρουαρίου παρουσίασε η Γενική Γραμματέας Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη. Ειδικότερα, τα μέτρα διαμορφώνονται ως εξής: 1. Όσον αφορά τις αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο,

οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων αναστέλλεται η δραστηριότητα με

εντολή δημόσιας αρχής από την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00

π.μ. πρέπει:



• Υποχρεωτικά να προαναγγείλουν την αναστολή συμβάσεων

εργασίας των εργαζομένων τους για χρονικό διάστημα από 11/2/2021 και όχι

πέραν της 28ης/2/2021. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή

χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε για έως το τέλος του

μήνα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων δύνανται να υποβληθούν από 11/2/2021 ως και 14/2/2021 .



•

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προαναγγείλει την αναστολή

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για όλο τον Φεβρουάριο ή για



• χρονικό διάστημα αναστολής που λήγει μετά τις 11/2/2021 ως πληττόμενες πρέπει να προβούν στην υποβολή δύο δηλώσεων : α) Μια δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους –ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ως πληττόμενες ώστε να δηλωθεί ως χρονικό διάστημα αναστολής το διάστημα από 1/2/2021 έως και 10/2/2021. Επισημαίνεται

ότι δεν επιτρέπεται καμιά μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των

οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το διάστημα

αυτό.



β) Μια δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, ως κλειστές ώστε να δηλωθεί ως χρονικό διάστημα αναστολής το διάστημα από 11/2/2021 και όχι πέραν της 28/2/2021.

Η προαναγγελία μπορεί να αφορά είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός

του τρέχοντος μήνα, είτε για έως το τέλος του μήνα. Οι υπεύθυνες

δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων μπορούν να υποβληθούν από 11/2/2021 ως και 14/2/2021 . Υπενθυμίζεται

ότι κατά το διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας ισχύει η

ρήτρα απαγόρευσης απολύσεων και η ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας

για τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού. 2. Επεκτείνεται η διάρκεια του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τις 31 Μαρτίου 2021 3. Ενεργοποιούνται εκ νέου οι άδειες ειδικού σκοπού με το κλείσιμο σχολικών μονάδων 4. Διατηρείται στο 50% το ποσοστό υποχρεωτικής τηλε-εργασίας,

όπου αυτή είναι εφικτή. Η προαναγγελία των εργαζομένων που τίθενται σε

καθεστώς τηλε-εργασίας γίνεται με ειδικό έντυπο (4.1) στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η

μη τήρηση του ορίου επιφέρει την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ. 5. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την τήρηση των μέτρων όσον αφορά:



•Στους κανόνες για την τηλε-εργασία



•Τη χρήση μη ιατρικής μάσκας



•Τη τήρηση των αποστάσεων στο χώρο εργασίας 6. Διατηρούνται σε ισχύ τα εξής ειδικά μέτρα:



•Ευελιξία δυο ωρών στην προσέλευση και αποχώρηση του εργαζομένου από την εργασία ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.



•Χορήγηση άδειας 3 ωρών εντός της ημέρας στον εργαζόμενο για διενέργεια τεστ για τον κορωνοϊό. 7. Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η ειδική πλατφόρμα υποβολής δήλωσης (στην Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr) όπου οι

εργοδότες σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων θα μπορούν να δηλώνουν τους

εργαζομένους τους και εφόσον αυτοί το επιθυμούν να δηλώνουν την πρόθεσή

τους να κάνουν rapid test μέχρι και 2 φορές τον μήνα. Το κόστος των τεστ θα καλύπτεται από το κράτος. 8. Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

μπορούν, κατόπιν αιτήματός τους προς τον εργοδότη τους, να παρέχουν την

εργασία τους με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Αν αυτό δεν

είναι εφικτό, ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών

εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την

εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Σε περίπτωση αδυναμίας

εφαρμογής των ανωτέρω δυνατοτήτων, ο εργοδότης, ανεξαρτήτως Κωδικού

Αριθμού Δραστηριότης (ΚΑΔ), θέτει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του

για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος και πάντως όχι πέραν

της 28/2/2021. Ο εργαζόμενος καθίσταται δικαιούχος αποζημίωσης ειδικού

σκοπού που υπολογίζεται ανά μήνα κατ` αναλογία των ημερών κατά τις

οποίες η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό

των 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες. Παρέχεται πλήρης

ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις ημέρες που η

σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή. 9. Επεκτείνεται το μέτρο υποβολής μονομερών δηλώσεων για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ώστε να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2020. 10. Με υποβολή μονομερούς δήλωσης, άνεργοι

από τον κλάδο τουρισμού-επισιτισμού για τους οποίους δεν υφίσταται

υποχρέωση επαναπρόσληψης θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 400 ευρώ (προσαυξημένη κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο) για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2020. 11. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες, καθίστανται

δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για τους μήνες

Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2020, εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών που

απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού και συγκεκριμένα:



-Ξεναγοί



-Τουριστικοί συνοδοί



-Εποχικοί εργαζόμενοι σε τουριστικά γραφεία, χειμερινά καταλύματα, χιονοδρομικά κέντρα. 12. Όπως έχει εξαγγελθεί ήδη από τον πρωθυπουργό, παρατείνεται

για 2 μήνες η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος

μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως

απασχολουμένων –για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει τον Ιανουάριο

και αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2021. 13. Χορηγείται ειδική

οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις-εργοδότες ξενοδοχειακών

καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, με περισσότερους από 50

εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης έχουν πληγεί σοβαρά από τις συνέπειες

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πρόκειται να υλοποιήσουν

επενδυτικό σχέδιο αναμόρφωσης ή και ενεργειακής αναβάθμισης των

κτιριακών εγκαταστάσεών τους, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας

και τη δημιουργία νέων. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται για χρονικό

διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, με την κάλυψη ποσοστού 80% επί του

μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και ενεργοποιείται εντός

διετίας από την έγκριση του επενδυτικού έργου. 14. Καλύπτονται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021 στα τουριστικά καταλύματα 12μηνης λειτουργίας,

τα οποία κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 είχαν

χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά 70% τουλάχιστον σε σχέση με την

αντίστοιχη περίοδο του 2019. 15. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις θεάτρων,

μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων παραστάσεων,

κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας. Μέτρα Λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στην Περιφέρεια Αττικής, για το διάστημα από 11 έως 28 Φεβρουαρίου 11 έως 28 Φεβρουαρίου Επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής Λιανικό Εμπόριο – Καταστήματα τροφίμων





– Φαρμακεία





– Pet Shops





– Επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, αποκλειστικά για την επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου





– Καταστήματα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας, κατόπιν ραντεβού





– Καταστήματα πώλησης περουκών και ποστίς, κατόπιν ραντεβού





– Λιανικό εμπόριο πώλησης ανθέων (ειδικώς για 13-14/2/2021)





– Κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης με την μέθοδο e-shop Υπηρεσίες ▪ Καθαριστήρια



▪ Πρατήρια Υγρών Καυσίμων



▪ ΚΤΕΟ



▪ Συνεργεία οχημάτων Μέτρα Λειτουργίας επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής Είδος επιχείρησης ▪ Επιχειρήσεις τροφίμων



▪ Λαϊκές Αγορές



▪ Pet Shops



▪ Καθαριστήρια



▪ Υπηρεσίες τηλεφωνίας – Διάρκεια ισχύος των μέτρων, από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου. – Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό): τις καθημερινές από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. και τα Σάββατα από 7:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. – Τις Κυριακές επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των παντοπωλείων,

ζαχαροπλαστείων, φούρνων κλπ έως τις 5:30 μ.μ. εφόσον ειδικότερες

διατάξεις το επιτρέπουν. Τα σουπερ μάρκετ μπορούν να λειτουργούν για την

εκτέλεση των ηλεκτρονικών τους παραγγελιών και έως τις 5:30 μ.μ. – Οι επιχειρήσεις εστίασης, συνεχίζουν να λειτουργούν με τις μεθόδους take away, drive-through και delivery. – Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των καταστημάτων: ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ. – Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά την διάρκεια αναμονής στα ταμεία των καταστημάτων. – Λαϊκές αγορές ανοιχτές: με 50% συμμετοχή πωλητών, 3 μέτρα απόσταση μεταξύ των σημείων πώλησης και παράλληλες αγορές. – Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν

λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ,

μίνι μάρκετ)», ή με την συμπλήρωση εντύπου – βεβαίωσης κίνησης ή με την

συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης. – Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο

13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της

μετακίνησης του. – Μέγιστη Διάρκεια συναλλαγών: 2 ώρες, κατά τις οποίες ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί τις αγορές κλπ. – Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων, λειτουργούν με το ωράριο που προβλέπεται από ειδικότερες για αυτά διατάξεις. Είδος επιχείρησης ▪ Καταστήματα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας



▪ Καταστήματα πώλησης περουκών και ποστίς



▪ Ανθοπωλεία – Διάρκεια ισχύος των μέτρων, από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου – Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό): τις καθημερινές από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. και τα Σάββατα από 7:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. – Υποχρεωτικός ο εξ αποστάσεως καθορισμός ραντεβού, είτε ηλεκτρονικά,

είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Καταναλωτής. – Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των καταστημάτων: ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ. – Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά την διάρκεια αναμονής στα ταμεία των καταστημάτων. – Ειδικώς για την 13η και 14η Φεβρουαρίου, τα ανθοπωλεία μπορούν να

λειτουργήσουν με τις μεθόδους παράδοση εκτός (click away) και για αγορά

με ραντεβού εντός (click inside), με ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.μ.

έως 5:30 μ.μ. και τηρουμένης της αναλογίας 1 ατόμου ανά 25 τ.μ. – Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν

λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ,

μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση

κίνησης. – Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο

13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της

μετακίνησης του. – Μέγιστη Διάρκεια συναλλαγών: 2 ώρες, κατά τις οποίες ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί τις αγορές κ.λ.π. Είδος Επιχείρησης



▪ 71.20.14.00 (ΚΤΕΟ)



▪ Συνεργεία οχημάτων Ειδικές Απαιτήσεις – Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. – Οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται ημερησίως κατά την έναρξη λειτουργίας

τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα

επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα, από τα οποία εξαιρούνται οι έκτακτες

επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκίνητων. – Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα (9) άτομα. – Ωράριο λειτουργίας καθημερινές έως τις 08:30 μ.μ. και Σάββατα έως τις 5:30 μ.μ. – Τα περίπτερα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως. – Η αναστολή παροχής των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωση,

θεραπεία με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες κλπ), ισχύει και όταν αυτές

παρέχονται από ιατρεία και πολυδύναμα ιατρικά κέντρα. Όργανα Επιβολής Κυρώσεων



1. Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 2. Ελληνική Αστυνομία





Δημοτική Αστυνομία 3. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 4. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) 5. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) 6. Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.