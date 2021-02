Μπιλ Γκέιτς: Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι είμαι ένας πλούσιος τύπος με ελαττώματα και άποψη

Την ανάγκη μηδενισμού των αερίων του θερμοκηπίου που προστίθενται κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα του πλανήτη υπογραμμίζει ο Μπιλ Γκέιτς στο νέο του βιβλίο με τίτλο «How To Avoid A Climate Disaster: The Solutions We Have And The Breakthroughs We Need», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σε δύο μέρες.

Στο νέο του βιβλίο, σύμφωνα με την Guardian, που δημοσιεύει ένα απόσπασμα, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft παραδέχεται ότι είναι ένας «αγγελιοφόρος με ελαττώματα» για την κλιματική αλλαγή. «Ο κόσμος έχει αρκετούς πλούσιους άνδρες με μεγάλες ιδέες για το τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ή που πιστεύουν ότι η τεχνολογία μπορεί να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Μου ανήκουν μεγάλα σπίτια και ταξιδεύω με ιδιωτικά αεροπλάνα. Στην πραγματικότητα, με ιδιωτικό αεροπλάνο πήγα και στη σύσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι. Ποιος είμαι λοιπόν εγώ για να κάνω κήρυγμα για το περιβάλλον;» αναφέρει με ειλικρίνεια στο βιβλίο του.

«Δηλώνω ένοχος και για τις τρεις κατηγορίες», συνεχίζει ο δισεκατομμυριούχος στο απόσπασμα που δημοσιεύει η Guardian. «Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι είμαι ένας πλούσιος τύπος με άποψη. Θεωρώ πάντως ότι η άποψή μου είναι εμπεριστατωμένη, και ότι προσπαθώ συνεχώς να μάθω περισσότερα».

«Αγαπώ επίσης την τεχνολογία. Όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή, ξέρω ότι η καινοτομία δεν είναι το μόνο πράγμα που χρειαζόμαστε. Όμως χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να διατηρήσουμε βιώσιμο τον πλανήτη. Οι τεχνολογικές λύσεις δεν είναι αρκετές, αλλά είναι απαραίτητες», συμπληρώνει ο μεγιστάνας.

Όπως παραδέχεται, είναι αλήθεια ότι το αποτύπωμα άνθρακά του ειναι παράλογα υψηλό. «Για πολύ καιρό ένιωθα ένοχος για αυτό. Η συγγραφή αυτού του βιβλίου με έκανε να συνειδητοποιήσω ακόμα περισσότερο την ευθύνη να μειώσω τις εκπομπές μου. Η συρρίκνωση του αποτυπώματος άνθρακά μου είναι το λιγότερο που μπορεί να περιμένει κανείς από ένα άτομο της θέσης μου. Το 2020, ξεκίνησα να αγοράζω βιώσιμα καύσιμα για τζετ αεροσκάφη και μέσα στο 2021 θα αντισταθμίσω πλήρως τις εκπομπές άνθρακα των μελών της οικογένειάς μου που συνδέονται με ταξίδια».

Ο Μπιλ Γκέιτς αναφέρει στο βιβλίο του και άλλα μέτρα που πρόκειται να λάβει για το «αντιστάθμισμα» των εκπομπών της οικογένειάς του που δεν σχετίζονται με αεροπορικά ταξίδια, π.χ. μέσω εταιρειών που αφαιρούν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και μιας ΜΚΟ που εγκαθιστά αναβαθμίσεις καθαρής ενέργειας σε σπιτικά χαμηλόμισθων νοικοκυριών στο Σικάγο.

