Κάτοικοι της Μελβούρνης και της ευρύτερης περιοχής, τράβηξαν ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται χαρακτηριστικά ένας μετεωρίτης.

Στην αρχή φαίνεται αμυδρά, αλλά στη συνέχεια η ένταση του φωτός που δημιουργήθηκε από αυτόν προκάλεσε ιδιάζουσα εντύπωση.

Στο βίντεο φαίνεται χαρακτηριστικά ο μετεωρίτης να διαλύεται δραματικά στον ουρανό πάνω από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Το ουράνιο θέαμα συνέβη τη νύχτα του Αγίου Βαλεντίνου, κατά τη διάρκεια του πενταήμερου lockdown της πόλης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ένα τέτοιο φαινόμενο από τον φωτογραφικό φακό ή κάποια κάμερα. Το εντυπωσιακό θέαμα πάντως θα μείνει αξέχαστο.

A celestial spectacle for Valentine’s Day as meteor lit up Melbourne skies ☄😍 https://t.co/cUEBwJ6q7m

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 15, 2021