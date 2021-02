Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί τριγμούς όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη προχώρησε η εφημερίδα Die Welt. Σε εκτεταμένο άρθρο στο φύλλο της προηγούμενης Κυριακής, η εφημερίδα αποκαλύπτει πώς το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών με εισηγήσεις κατά παραγγελία και πολιτικές σκοπιμότητες κατάφερε να δικαιολογήσει τη χρονική επέκταση του πρώτου lockdown.

Oυσιαστικά, το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας «προσέλαβε» επιστήμονες του παγκοσμίου φήμης Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, καθώς και άλλων πανεπιστημίων, για να συντάξουν μια έκθεση που θα προκαλούσε τρόμο και σοκ στους πολίτες, δημιουργώντας έτσι το έδαφος για περισσότερα «προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα».

@welt published an article today on the “panic paper”-scandal in Germany.

Title is «Maximum collaboration”, showing @BMI_Bund / Horst Seehofer had a secret paper drafted in the 1st COVID-19 wave that dramatically depicted the threat.

A scandal of gigantic proportions. Thread⬇️ pic.twitter.com/BloDyUHOyr

— Bobby Rajesh Malhotra ツ (@Bobby_Network) February 7, 2021