Dogecoin: Νέo tweet στήριξης του Elon Musk για το κρυπτονόμισμα

Ο Elon Musk, ο οποίος εξακολουθεί να στηρίζει με δηλώσεις του το Dogecoin, επισήμανε ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση του κρυπτονομίσματος στα χέρια των κυριότερων κατόχων του και πως έχει σκοπό να τους στηρίξει εάν πουλήσουν τα νομίσματα τους.

«Εάν οι κύριοι κάτοχοι Dogecoin πουλήσουν τα περισσότερα από τα νομίσματά τους, θα έχουν την πλήρη στήριξή μου», ανέφερε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tesla σε ένα tweet το απόγευμα της Κυριακής. «Η υπερβολική συγκέντρωση είναι το μοναδικό πραγματικό ζήτημα (κατά τη γνώμη μου)».

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.

— Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2021