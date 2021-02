Σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργήσει στις σχέσεις ανάμεσα σε Ολλανδία και Τουρκία έκθεση του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιτρομοκρατία και την Ασφάλεια (NCTV) που υποστηρίζει ότι ο τρόπος που ο Ερντογάν προωθεί μια ορισμένη μορφή ισλαμισμού έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των τάσεων του ριζοσπαστικού ισλαμισμού στις οργανώσεις της τουρκικής διασποράς στην Ολλανδία.

Κατά τη γνώμη της έκθεσης οι σαλαφιστικές τάσεις και οργανώσεις ευνοούνται από τον τρόπο που ο Ερντογάν προωθεί μια στρατηγική εξισλαμισμού.

Μάλιστα, επισημαίνονται και οι σχέσεις της Τουρκίας με ριζοσπαστικές ισλαμιστικές οργανώσεις στη Συρία.

Η πιο σοβαρή καταγγελία της έκθεσης αφορά τη συσχέτιση ανάμεσα στην αντιδυτική ρητορική του Ερντογάν και την επίθεση ενός 37χρονου Τούρκου, του Γκομνέν Τανίς, σε ένα τραμ στην Ουτρέχτη στις 18 Μαρτίου 2019, που άφησε τρεις νεκρούς και επτά τραυματίες.

Ο ολλανδικό Τύπος αναφέρει ότι γύρω από την έκθεση υπήρξαν αρκετές διαφωνίες ως προς τη συσχέτιση ανάμεσα στον Ερντογάν και την επίθεση στην Ουτρέχτη. Για παράδειγμα, ένας από τους ιερωμένους που επηρέασαν τον Τανίς, ο Μετίν Καπλάν, είχε κατηγορήσει τον Ερντογάν για «σκυλί της Αμερικής», ενώ οι αναφερόμενες οργανώσεις θεωρούνται τρομοκρατικές στην Τουρκία.

Από τη μεριά του NCTV δηλώθηκε ότι η έκθεση είναι «αναλυτικά ανώριμη», δηλαδή ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της. Ωστόσο, ήδη υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις στην Ολλανδία, που βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο.

Ο ακροδεξιός Γκέερτ Βίλντερς έσπευσε να υπενθυμίσει τη θέση του ότι ο «Ερντογάν είναι ένας θανατηφόρος ισλαμιστής που διεγείρει το μίσος και τον τρόμο στην Ολλανδία» και να κατηγορήσει τον πρωθυπουργό Ρούτε για τη στάση του.

Ωστόσο, ο επικοινωνιακός μηχανισμός του Ερντογάν δεν στράφηκε κατά του Βίλντερς, αλλά κατά της στάσης των «μετριοπαθών» ευρωπαϊκών κυβερνήσεων όπως η Ολλανδική, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του διευθυντή επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου, Φαχρετίν Αλτούν.

Ο Αλτούν στο tweeter υποστήριξε ότι ο κίνδυνος δεν είναι οι «νέο-ναζί» του Βίλντερς αλλά οι «μετριοπαθείς κυβερνήσεις» και οι «υπεύθυνοι σχεδιαστές πολιτικής» που συγκλίνουν με τις απόψεις της ακροδεξιάς, ενώ επέμεινε ότι η βαρύτητα της έκθεσης του NCTV δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή του «ηλίθιου του χωριού».

The Dutch NCTV’s inaccurate, biased and ignorant ‘report’ must be a source of much greater concern than the village idiot.

Turkey and the Turkish community in Europe have always been a bulwark against terrorism and extremism.

To say otherwise is to serve racism and Islamophobia

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 15, 2021