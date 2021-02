Η σύζυγος του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της εδώ και λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, αναφέρουν σήμερα τα επίσημα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, βάζοντας τέλος σε μια απουσία που είχε αποδοθεί από ορισμένους στον κοροναϊό και από άλλους σε ενδεχόμενη εγκυμοσύνη.

Η Ρι Σολ Γιου, η οποία φέρεται να είναι περίπου 30 ετών, συνόδευσε τον σύζυγό της σε μια συναυλία με την ευκαιρία της επετείου της γέννησης του πατέρα και προκατόχου αυτού του τελευταίου, του Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Η επέτειος της γέννησης του δεύτερου της δυναστείας των Κιμ είναι γνωστή ως η «ημέρα του άστρου που λάμπει». Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αργίες του βορειοκορεατικού ημερολογίου.

Η επίσημη εφημερίδα Rodong Sinmun δημοσίευσε φωτογραφίες του ζεύγους να χαμογελά και να χειροκροτεί τους καλλιτέχνες του Θεάτρου Μανσουντάε στην Πιονγκγιάνγκ.

«Όταν ο γενικός γραμματέας εισήλθε στην αίθουσα μαζί με τη σύζυγό του Ρι Σολ Γιου υπό τους ήχους μιας μουσικής υποδοχής, όλοι οι συμμετέχοντες τους επευφήμησαν ζητωκραυγάζοντας», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, κανένας από τους θεατές δεν φοράει μάσκα.

For the first time in a year, Ri Sol Ju, the wife of Kim Jong Un, has been seen at an event. She attended a concert at the Mansudae Art Theatre in Pyongyang on Tuesday to mark the anniversary of the birth of Kim Jong Il, according to state media. Here’s an image it carried. pic.twitter.com/G584S537bQ

— Martyn Williams (@martyn_williams) February 16, 2021