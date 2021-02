Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία μετά από έκρηξη βόμβας στα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας σουπερμάρκετ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Russia Today, η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Neckarsulm όπου βρίσκονται γραφεία της αλυσίδας σουπερμάρκετ Lidl.

Όπως ενημέρωσε η αστυνομία, από την έκρηξη έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον τρία άτομα.

Σημειώνεται πως είναι το δεύτερο τέτοιο περιστατικό σε δύο ημέρες στη χώρα. Χθες, σημειώθηκε έκρηξη στο τμήμα παραλαβής προϊόντων προμηθευτή ποτών, 40 μίλια μακριά από το σημερινό περιστατικό.

Δεν είναι πάντως γνωστό αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Breaking: 3 injured after a letter bomb explodes at Lidl’s head offices in Neckarsulm, Germany. Yesterday, there was a package explosion in the goods receiving department of a beverage manufacturer 40 miles away from today’s incident. It is unknown if the incidents are linked.

