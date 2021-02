Ο Μπάφετ αποκαλύπτει τις τρεις «μυστικές» αγορές του

Την έκθεσή της στη μετοχή της Apple περιόρισε τους τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ όμως αποκάλυψε τρεις νέες μετοχές στις οποίες επένδυσε αθόρυβα. Η Berkshire αγόρασε μετοχές της Verizon Communications, της ασφαλιστικής Marsh & McLennan Cos. και της Chevron, επιλογές που κράτησε μέχρι σήμερα κρυφές. Τα νέα της επένδυσης του Μπάφετ οδήγησαν υψηλά τις μετοχές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street.

Η Berkshire αγόρασε μετοχές της Verizon Communications, της ασφαλιστικής Marsh & McLennan Cos. και της Chevron, επιλογές που κράτησε μέχρι σήμερα κρυφές. Τα νέα της επένδυσης του Μπάφετ οδήγησαν υψηλά τις μετοχές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street. Η μείωση του ποσοστού της Berkshire στην Apple ήρθε καθώς κατείχε ένα μερίδιο αξίας περίπου 120 δισ. δολαρίων στο τέλος του 2020, ενώ συνεχίζει να παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχός της.

Ο Μπάφετ αλλά και οι συνεργάτες του και επενδυτές, Τοντ Κομπς και Τεντ Γουέσλερ, αναδιαμόρφωσαν το χαρτοφυλάκιό τους τον τελευταίο χρόνο καθώς η πανδημία έπληξε τις ΗΠΑ.

Η Berkshire είχε επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος τα πήγε αρκετά καλά στην πανδημία, αλλά από την άλλη έχει μια μεγάλη έκθεση στα οικονομικά των καταναλωτών και στο real estate. Η Berkshire αποχώρησε από την JPMorgan Chase & Co., την PNC Financial Services Group Inc. και την M&T Bank Corp. μειώνοντας το μερίδιο της Wells Fargo & Co. κατά 59%. Η εταιρεία αύξησε το μερίδιο της στις φαρμακοβιομηχανίες Merck & Co Inc., Abbvie Inc. και Bristol-Myers Squibb Co.

Η Berkshire επένδυσε στην Chevron περίπου 4,1 δισ. δολ στο τέλος του 2020, ενώ η επένδυση στην Marsh & McLennan αποτιμήθηκε στα 499 εκατομμύρια δολάρια. Η Berkshire συγκέντρωσε μερίδιο 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Verizon, μια εταιρεία στην οποία είχε στοιχηματίσει και στο παρελθόν.