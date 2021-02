Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση στο Αρμπίλ κατά του συνασπισμού που μάχεται το Ισλαμικό Κράτος

Απερίφραστα καταδικάζει την επίθεση στο Αρμπίλ κατά του διεθνούς συνασπισμού που μάχεται το Ισλαμικό Κράτος, το υπουργείο Εξωτερικών. Σε ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει επίσης τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά στις οικογένειες που πενθούν και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Παράλληλα, διαμηνύει πως η Ελλάδα υποστηρίζει το Ιράκ και τον λαό του στον αγώνα τους ενάντια στην τρομοκρατία και επιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξη στον διεθνή συνασπισμό.

We unequivocally condemn the #Erbil attack against anti #Daesh Coalition. Our most sincere condolences to the bereaved families & we wish speedy recovery to the injured. #Greece stands by #Iraq & its people in their fight against terrorism and reaffirms full support to @Coalition

