Warren Buffett: Αυτές είναι οι τρεις μετοχές στις οποίες επένδυσε μυστικά η Berkshire Hathaway

Στην μείωση της συμμετοχής που κατείχε στην Apple, προχώρησε κατά τους τελευταίους μήνες του 2020 η Berkshire Hathaway του μεγαλοεπενδυτή Warren Buffett. Παράλληλα, ο επενδυτικός κολοσσός αποκάλυψε τρεις νέες τοποθετήσεις που πραγματοποίησε μυστικά.

Ειδικότερα, αγόρασε μετοχές της Verizon Communications, της ασφαλιστικής εταιρίας Marsh & McLennan Cos. και της Chevron, τοποθετήσεις που είχαν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές και δεν αποκάλυψε κατά τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις του τρίτου τριμήνου, σύμφωνα με νέο επικαιροποιημένο έγγραφο που κυκλοφόρησε την Τρίτη.

Η γνωστοποίηση των νέων επενδυτικών κινήσεων της Berkshire έστειλε στα ύψη τις μετοχές των τριών εταιρειών στις συναλλαγές μετά τη συνεδρίαση.

Η μείωση του μεριδίου της στην Apple άφησε την Berkshire με συμμετοχή στην εταιρεία αξίας περίπου 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2020, σύμφωνα με άλλη ενημέρωση. Η κατασκευάστρια του iPhone παραμένει η μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει στο χαρτοφυλάκιο της η επενδυτική.

Οι αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire

Ο Buffett και οι συνεργάτες του στις επενδύσεις, Todd Combs και Ted Weschler, αναδιαμόρφωσαν το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας το περασμένο έτος, όταν η πανδημία έπληξε τις ΗΠΑ. Η Berkshire είχε μεγάλες επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος τα πήγε καλά στην πανδημία, αλλά είχε μεγάλη έκθεση σε εταιρείες που εξαρτώνται από τα οικονομικά των καταναλωτών και στα εμπορικά ακίνητα. Ο όμιλος έχει περάσει τους τελευταίους μήνες περιορίζοντας ορισμένες τοποθετήσεις και διατηρώντας ταυτόχρονα άλλες όπως η επένδυση του στην Bank of America.

Η Berkshire μείωσε μερικές θέσεις που κατείχε στον τραπεζικό κλάδο, αποχωρώντας από την JPMorgan Chase & Co., την PNC Financial Services Group και την M&T Bank, ενώ μείωσε και το μερίδιο της στην Wells Fargo & Co. κατά 59%. Επίσης, πρόσφατα αύξησε τη συμμετοχή της σε ορισμένες φαρμακοβιομηχανίες, όπως η Merck & Co, η Abbvie και η Bristol-Myers Squibb. Αντίθετα, έβαλε τέλος στην επένδυση της στην Pfizer.

Ο Berkshire αποχώρησε από την επένδυση της στην Barrick Gold Corp. Η τοποθέτηση της σε αυτήν αποτέλεσε έκπληξη όταν αποκαλύφθηκε πέρυσι, δεδομένης της επί σειράς ετών απαξίωσης του Buffett για το πολύτιμο μέταλλο.

Ακόμη, η επενδυτική μείωσε τη θέση της στην General Motors σε περίπου 3 δισ. δολάρια, στο τέλος του τέταρτου τριμήνου.

Ορισμένες από τις νέες τοποθετήσεις του μεγαλοεπενδυτή είναι αρκετά μεγάλες. Η Berkshire πραγματοποίησε επένδυση στη Chevron αξίας περίπου 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2020, ενώ η τοποθέτηση στην Marsh & McLennan εκτιμήθηκε στα 499 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμη, συγκέντρωσε ακόμη ποσοστό αξίας 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Verizon, μια εταιρεία στην οποία είχε επενδύσει ξανά στο παρελθόν αλλά αποχώρησε το 2019.

Warren Buffett: Αυτή είναι η μετοχή που απέφερε στον μεγαλοεπενδυτή κέρδη 1,5 δισ. δολάρια σε λιγότερο από 4 μήνες

Ποιος είναι ο βασιλιάς του εμφιαλωμένου νερού που διαθέτει πλέον μεγαλύτερη περιουσία από τον Warren Buffett

Οι δύο μετοχές στο χαρτοφυλάκιο του Warren Buffett που θα σας κάνουν πιο πλούσιους το 2021

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση