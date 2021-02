Τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε σταθμό στη βόρεια Φιλαδέλφεια, το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Φιλαδέλφειας, Ντανιέλ Άουτλο, οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 17 έως 70, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν ήδη σε τοπικά νοσοκομεία.

Ένα από τα θύματα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τα άλλα έξι υπέστησαν τραυματισμούς αλλά δεν κινδυνεύουν οι ζωές τους, όπως μετέδωσε το ABC 6.

Δύο άτομα δέχτηκαν σφαίρες στην πλάτη, ενώ άλλα τρία άτομα φέρουν χτυπήματα στο χέρι, στον αστράγαλο και στο πόδι, αντίστοιχα.

Παράλληλα, ένα άτομο συνελήφθη ενώ βρέθηκαν και δύο όπλα, ενώ το έβδομο θύμα μεταφέρθηκε στο Temple University Hospital.

BREAKING: Details are very few right now, but Philadelphia Police are confirming a total of SEVEN people were shot within the hour at Broad and Olney. Below is the preliminary release from the public affairs unit of the department. @CBSPhilly pic.twitter.com/FxTFbq29VV

— Joe Holden (@JoeHoldenCBS3) February 17, 2021