Πρίγκιπας Φίλιππος: Ο ελληνικής καταγωγής σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ «βράχος» στο πλευρό της 73 χρόνια

Πέρασε μια ολόκληρη ζωή στο πλευρό της μακροβιότερης βασίλισσας του πλανήτη και πάντα στεκόταν ένα βήμα πίσω από εκείνη. Ο 99χρονος πρίγκιπας Φίλιππος, ελληνικής καταγωγής, μέχρι την παραίτησή του από τα επίσημα καθήκοντά του το φθινόπωρο του 2017, ήταν ο πιο σκληρά «εργαζόμενος» γαλαζοαίματος στη Γηραιά Αλβιόνα, αφού πραγματοποίησε μέσα σε 70 χρόνια 22.191 επίσημες εμφανίσεις εξ ονόματος του Στέμματος.

Ο δούκας του Εδιμβούργου άφησε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στο Βασιλικό Ναυτικό για να σταθεί απερίσπαστος στο πλευρό της βασίλισσας και να γίνει ο «βράχος» της, σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο Κέιτι Νίκολ. Στην ιδιωτική τους ζωή εκείνος ήταν πάντα η «κεφαλή» της οικογένειας. Αν και γνωστός για τις γκάφες του σε δημόσιες εμφανίσεις, ωστόσο, θεωρείται πως συνέβαλε στην εξέλιξη της μοναρχίας και εκμοντέρνισε τη «Φίρμα», όπως συχνά αποκαλεί ο βρετανικός Τύπος την βασιλική οικογένεια.

Τα παιδικά χρόνια μακριά από τους γονείς του και η πρώτη γνωριμία με την Ελισάβετ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος της Ελλάδος και της Δανίας γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 10 Ιουνίου του 1921 από τον πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδος και την πριγκίπισσα Αλίκη του Μπάτενμπεργκ. Η οικογενειά του εξορίστηκε μετά από πραξικόπημα που ανέτρεψε τον θείο του, βασιλιά Κωνσταντίνο τον Α’. Τον Δεκέμβριο του 1922 ο Γεώργιος ο Δ’, παππούς της βασίλισσας Ελισάβετ, διέταξε το πλοίο «Καλυψώ» του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού να οδηγήσει την οικογένεια σε ασφαλές σημείο. Ο Φίλιππος ήταν μόλις 18 μηνών. Η παιδική ηλικία του νεαρού πρίγκιπα χαρακτηριζόταν από αστάθεια καθώς περνούσε τον καιρό του μεταξύ συγγενών σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι γονείς του είχαν χωρίσει και ο μικρός Φίλιππος τους έβλεπε σπάνια, ειδικότερα την μητέρα του, η οποία κλείστηκε σε άσυλο αφού διαγνώστηκε ψυχικά ασθενής. Ο Φίλιππος πήγε σχολείο για ένα χρόνο στη Γερμανία και συνέχισε στη Βρετανία. Στη συνέχεια βρέθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό και ακολούθησε η πρώτη συνάντηση με την Ελισάβετ το καλοκαίρι του 1939. Η 13χρονη τότε πριγκίπισσα είχε επισκεφθεί το Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο του Ντάρτμουθ μαζί με την μικρότερη αδελφή της και τους γονείς της και γοητεύτηκε όταν αντίκρυσε τον ψηλό και ξανθό μακρινό της εξάδελφο. Με το πέρασμα των χρόνων η φιλία του Φίλιππου με την νεαρή πριγκίπισσα ολοένα και μεγάλωνε μέχρι που έγινε έρωτας. Το 1947, δύο χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στο αββαείο του Ουεστμίνστερ.

Παντρεύεται την Ελισάβετ και αναγκάζεται να απαρνηθεί τον ελληνικό τίτλο του

Όμως, για να παντρευτεί την Βρετανίδα γαλαζοαίματη, ο Φίλιππος αναγκάστηκε να απαρνηθεί τον ελληνικό τίτλο του και να χριστεί δούκας του Εδιμβούργου από τον βασιλιά. Το 1948 ήρθε στη ζωή το πρώτο παιδί του ζευγαριού, ο πρίγκιπας Κάρολος και ακολούθησε η πριγκίπισσα Άννα το 1952. Το ζευγάρι απολάμβανε μια όμορφη οικογενειακή ζωή με συχνά ταξίδια και διαμονή στη Μάλτα, βάση του Φίλιππου καθώς μέχρι τότε υπηρετούσε στο Βασιλικό Ναυτικό. Όμως, η ήρεμη ζωή τους άλλαξε άρδην με τον θάνατο του βασιλιά στις 6 Φεβρουαρίου του 1952.

Η πριγκίπισσα Ελισάβετ στέφθηκε βασίλισσα και ο δούκας του Εδιμβούργου απαρνήθηκε μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στο Ναυτικό για να την στηρίξει. Ένας νέος ρόλος τον περίμενε, ταξίδια και επίσημες εμφανίσεις με την μονάρχη στο εξωτερικό και εντός συνόρων, ο Φίλιππος ανέλαβε την εκπροσώπηση πολλών οργανισμών και φιλανθρωπικών οργανώσεων και αρκετές φορές εκτελούσε μόνος επίσημα καθήκοντα, ως σύζυγος της βασίλισσας.

Το 1960 το ζευγάρι απέκτησε ένα ακόμα παιδί, τον πρίγκιπα Άντριου, δούκα του Γιορκ και το 1964 γεννήθηκε ο πρίγκιπας Εδουάρδος, κόμης του Ουέσεξ. Ο Φίλιππος έχει χαρακτηριστεί από τον βρετανικό Τύπο σκληρός αλλά στοργικός πατέρας. Τα ενδιαφέροντά του πολλά, ιππασία, πόλο, ιστιοπλοΐα ενώ διαθέτει και άδεια πιλότου. Την δεκαετία του 1990 ο δούκας του Εδιμβούργου βρέθηκε αντιμέτωπος με τα «οικογενειακά προβλήματα» που πήραν μορφή σκανδάλων.

Πρώτη η Σάρα Φέργκιουσον, σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, που έγινε πρωτοσέλιδο, όταν ο οικονομικός της σύμβουλος «συνελήφθη» να της γλύφει τα δάχτυλα των ποδιών. Το διαζύγιο του πρίγκιπα Κάρολου από την Νταϊάνα ήταν μια «βόμβα» για το παλάτι ενώ ακολούθησαν ο θάνατος της πριγκίπισσας το 1997 και ο θάνατος της μητέρας και της αδελφής της βασίλισσας το 2002, θλιβερά γεγονότα στα οποία ο Φίλιππος στάθηκε στο πλευρό της Ελισάβετ.

Τον Νοέμβριο του 2020 η βασίλισσα και ο δούκας του Εδιμβούργου γιόρτασαν την 73η επέτειο του γάμου τους, απομονωμένοι στο κάστρο του Ουίνδσορ εξαιτίας της πανδημίας. Πάντως, οι κάρτες που ζωγράφισαν για την επέτειο τα τρία παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ έδωσαν περισσή χαρά στο «αειθαλές» ζευγάρι. Η βασίλισσα και ο πρίγκιπας Φίλιππος έχουν οκτώ εγγόνια και εννέα δισέγγονα, με το τελευταίο να έρχεται πρόσφατα στον κόσμο από την πριγκίπισσα Ευγενία ενώ το δεύτερο παιδί του Χάρι και της Μέγκαν, που θα γεννηθεί το καλοκαίρι, θα είναι το δέκατο δισέγγονο του ζευγαριού.

Ήταν άπιστος σύζυγος ο πρίγκιπας Φίλιππος;

Η δημοφιλής σειρά του Netflix «the Crown», η οποία αναφέρεται την ζωή της βασιλικής οικογένειας της Γηραιάς Αλβιόνας, στη δεύτερη σεζόν προβολής της κάνει λόγο για τις «απιστίες» του πρίγκιπα Φίλιππου. Δημόσια ο γάμος του βασιλικού ζεύγους μοιάζει σταθερός, είναι όμως έτσι στην πραγματικότητα;

«Δεν μπορούσε ούτε να κοιτάξει απλά μια γυναίκα χωρίς ο Τύπος να σχολιάσει πως πρόκειται για εξωσυζυγική σχέση. Αυτό δεν σημαίνει πως ήταν άπιστος, αλλά φαντάζομαι πως θα μπορούσε να ήταν», έχει δηλώσει αινιγματικά η Ίνγκριντ Σιούαρντ, βασιλική βιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «My Husband and I. The Inside Story of 70 Years of the Royal Marriage.

Στο νοσοκομείο ο πρίγκιπας Φίλιππος – Ευχές για ταχεία ανάρρωση από τον Μπόρις Τζόνσον

Η υγεία του ήταν καλή όλα αυτά τα χρόνια χωρίς σοβαρά προβλήματα. Το 2011 εισήχθη στο νοσοκομείο για απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας, το 2012 υπέστη μόλυνση στην ουροδόχο κύστη και το 2019 είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο «για παρατήρηση και θεραπεία».

Το βράδυ της Τρίτης ο δούκας του Εδιμβούργου εισήχθη στο νοσοκομείο King Edward VII του Λονδίνου επειδή «αισθάνθηκε αδιαθεσία» και αναμένεται να παραμείνει για μερικές ημέρες, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του παλατιού.

Πάντως, ο 99χρονος βασιλικός σύζυγος είναι ευδιάθετος ενώ στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως η νοσηλεία του δούκα δεν έχει καμία σχέση με τον κορωνοϊό. Στις 9 Ιανουαρίου η βασίλισσα και ο σύζυγός της έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου για τη νόσο Covid – 19 καθώς κατατάσσονται στις ευπαθείς ομάδες λόγω ηλικίας. Η βασίλισσα Ελισάβετ παραμένει στο κάστρο του Ουίνδσορ, όπου το ζευγάρι ζούσε τους τελευταίους μήνες, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον πρίγκιπα Φίλιππο έστειλε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μέσω του εκπροσώπου του. «Ο πρωθυπουργός στέλνει τις καλύτερες ευχές του στον δούκα του Εδιμβούργου καθώς αυτός βρίσκεται για μερικές ημέρες ανάπαυσης στο νοσοκομείο», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ. Η νοσηλεία του βασιλικού συζύγου δεν χαρακτηρίζεται ως «έκτακτο» γεγονός και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συνεχίζουν κανονικά την ενασχόληση με τα επίσημα καθήκοντά τους.

