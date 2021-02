Γλέντι στο twitter έφερε η copy paste ομιλία του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Tούρκος πρόεδρος μίλησε πρόσφατα σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 700 χρόνων από τον θάνατο του λαϊκού ποιητή Γιουνούς Εμρέ.

Ωστόσο ένα αρκετά μεγάλο απόσπασμα από την ομιλία του αποδείχθηκε πως ήταν… πανομοιότυπο με λόγο που είχε εκφωνήσει ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, Μπιναλί Γιλντιρίμ, το 2017.

Όπως είναι φυσικό, το απόσπασμα έγινε αφορμή για πολλά κοροϊδευτικά σχόλια εις βάρος του Τούρκου προέδρου στο Twitter, με ορισμένους χρήστες μάλιστα να παραθέτουν αποσπάσματα των δυο ομιλιών δίπλα-δίπλα σε βίντεο, εκθέτοντας τον Ερντογάν.

It appears, when Pres Erdogan was blaming youth in Turkey this morning and how their language skills were so terrible, he was reading exact same words.then Prime Minister Yildirim read in 2017.. word by word.. 🤗 via @444syyh1 pic.twitter.com/fWfEYQr7cD

Amazing! Two leaders & one speech. 1. Binali Yildirim in 2017 and 2. Erdogan. The former and later are the same speech word by word. I think this is what they call sustainable narrative! https://t.co/2WqjmMY9YZ

— Suleyman Ozeren (@docsozeren) February 17, 2021