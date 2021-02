Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ αυξήθηκε στους 34, μετέδωσε το βράδυ της Πέμπτης το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Οι περισσότεροι θάνατοι —20 μέχρι στιγμής— καταγράφηκαν στην πολιτεία Τέξας, σύμφωνα με το δίκτυο. Το πολικό ψύχος, η χιονόπτωση και ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Το μέτωπο το οποίο προκάλεσε τις χιονοπτώσεις-ρεκόρ στον νότο μετακινείται προς την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, αναμενόταν να πλήξει χθες από τη Βόρεια Καρολίνα ως τη Νέα Αγγλία (βορειοανατολικά).

Στη Νέα Υόρκη, το χιόνι έρχεται να προστεθεί στα 40 εκατοστά που είχαν πέσει στις αρχές Φεβρουαρίου. Περίπου 10 εκατοστά είχαν πέσει στο Σέντραλ Παρκ το απόγευμα.

