«Οι ηθοποιοί στον καιρό του covid-19 και του #metoo»: H παρέμβαση Τσίπρα και οι καταγγελίες από καλλιτέχνες

Στο άνοιγμα της συζήτησης για την χιονοστιβάδα καταγγελιών στον χώρο του θεάτρου και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποί του, επιχείρησαν να συμβάλουν με τις τοποθετήσεις τους γνωστοί ηθοποιοί κατά την διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα «Οι ηθοποιοί στον καιρό του covid-19 και του #metoo».

Στην εκδήλωση που έλαβε μέρος και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας οι ομιλητές ανέδειξαν τις απόψεις τους για τα προβλήματα του κλάδου- εργασιακά και οικονομικά- και υποστήριξαν την ανάγκη διερεύνησης των καταγγελιών από την δικαιοσύνη προτρέποντας όλους όσοι έχουν κάτι ακόμη να πουν, να το κάνουν.

Η γνωστή ηθοποιός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Κανελλοπούλου έθεσε -απευθυνόμενη στους συναδέλφους της- το ζήτημα για το «δικό μας μερίδιο ευθύνης» όλα αυτά τα χρόνια λέγοντας μεταξύ άλλων: «Που ήμασταν εμείς όταν σε ένα θίασο έδερναν συνάδελφό μας και ήταν δίπλα συνάδελφοι πρωταγωνιστές; Που ήμασταν εμείς, που ήμουνα εγώ, όταν ένα μικρό κορίτσι έλεγε ότι αυτός που γελάει και μιλάει μαζί σου ευγενικά, εμένα με στριμώχνει στο καμαρίνι;». Η κυρία Κανελλοπούλου υποστήριξε ότι χρειάζεται αγώνας για να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα και όχι να «βγαίνουμε στα πρωϊνάδικα» ή «να μπαίνουν στον ίδιο τορβά με τον βιασμό και την παιδοφιλία» οι άλλες κακές συμπεριφορές.

«Η συνθήκη σιωπής είχε περάσει μέσα μας σαν κάτι φυσιολογικό», είπε στην αρχή της εκδήλωσης ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας ο οποίος ανέλυσε τα αιτήματα του κλάδου και τις πρωτοβουλίες, ενώ ενημέρωσε για την παρέμβαση του εισαγγελέα.

«Ήθελε πολύ μεγάλο θάρρος να μιλήσουν για την κακοποίηση που υπέστησαν αυτά τα αξιοθαύμαστα πλάσματα», υπογράμμισε η Μαριάννα Τουμασάτου, ενώ ο Γιάννης Στάνκογλουγια το metoo είπε ότι είναι από τις λίγες φορές που νιώθουμε μαζί, κοντά και ότι θαυμάζει τα παιδιά που μίλησαν.

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου επεσήμανε με νόημα ότι «οι άνθρωποι θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη, για τις σκοτεινές πλευρές του εαυτού τους» κι ότι «πρέπει να γίνουν αποκαλύψεις χωρίς υπερβολές, ώστε να πάει μπροστά η κοινωνία». Η Τάνια Τσανακλίδου δήλωσε ότι «το σινάφι μας πρέπει να εγκαταλείψει τη λογική της κλίκας» κι ότι «πρέπει να την καταγγείλουμε και να την πολεμήσουμε», ενώ επέμεινε στο ότι «για να είναι τα σωματεία δραστήρια και δυνατά πρέπει να σταματήσει ο εναγκαλισμός από τα κόμματα».

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μιλώντας για τις καταγγελίες για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις κα, ζήτησε «να τρέξουν γρήγορα τα πράγματα» ,ε την δικαιοσύνη και να διαφημιστούν οι φωτεινές περιπτώσεις του θεάτρου.

«Πρέπει να μάθουμε στον κόσμο και στα νέα παιδιά ότι αυτή η δουλειά είναι φωτεινή. Δεν είναι θεατράνθρωποι οι άνθρωποι που προσπάθησαν να κάνουν κυρίαρχες στον χώρο τις αδυναμίες τους», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κλέλια Ρένεση υποστήριξε ότι δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια παραφιλολογία για βαριές κατηγορίες σε θεσμικό πρόσωπο και να μην έχει ανοίξει ρουθούνι, ενώ η Γιώτα Αργυροπούλου αποκάλυψε ότι «στα πρώτα μου βήματα στο θέατρο, αναγνώρισα ότι αν δεν έβρισκα τρόπο να ανεχθώ το κλίμα φόβου, δε θα έβρισκα δουλειά».

«Να αντιδράσουμε στην αδικία άμεσα για να μην συσσωρεύεται πόνος στις σκιές», τόνισε με την παρέμβασή του ο Όμηρος Πουλάκης.

