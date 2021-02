Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αποχαιρετά με αίσθημα τιμής τον νομπελίστα καρδιολόγο Μπέρναρντ Λόουν, εφευρέτη του καρδιακού απινιδωτή που απεβίωσε στις 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 99 ετών.

Ο δρ Bernard Lown ήταν ομότιμος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και άλλαξε τα δεδομένα στην καρδιολογίας στα 50 και πλέον χρόνια της καριέρας του.

Ανέπτυξε τον απινιδωτή συνεχούς ρεύματος, ο οποίος χρησιμοποιείται για την επαναφορά του καρδιακού ρυθμού σε περίπτωση ανακοπής.

Το έργο του συνέβαλε επίσης στην κατανόηση του ρόλου των ψυχικών παραγόντων στις καρδιακές παθήσεις και χάρη στο διδακτικό του έργο ενέπνευσε εκατοντάδες φοιτητές Ιατρικής.

Ιδιαίτερη ήταν και η ανθρωπιστική του προσέγγιση για τους ασθενείς, τους φτωχούς και τους πάσχοντες. Ο δρ Λόουν πίστευε πως οι γιατροί θα πρέπει να είναι φυσικοί υποστηρικτές για τη θεραπεία και αποκατάστασή των ασθενών, ακολουθώντας τα χνάρια του Ιπποκράτη.

Ήταν επίσης γνωστός ήταν για τις πρωτοβουλίες του σε θέματα δικαιοσύνης, κοινωνικής ισότητα και ειρήνης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ίδρυσε την οργάνωση Ιατροί για την Κοινωνική Ευθύνη και τη δεκαετία του ’80, μαζί με τον δρ Γεβγένι Τσάσοφ από την τότε Σοβιετική Ένωση, συνίδρυσαν την οργάνωση International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). Μάλιστα είχε παρουσιάσει την οργάνωση και τους στόχους της στην Αθήνα, κατά την ιδρυτική εκδήλωση του ελληνικού κλάδου της IPPNW το 1983.

Η πολύπλευρη δραστηριοποίησή του αναγνωρίστηκε το 1985 με το Βραβείο Νόμπελ, καθώς και με άλλες τιμητικές βραβεύσεις τα επόμενα χρόνια.

Ο Λόουν δημιούργησε και άλλους οργανισμούς, ανάμεσα στους οποίους ήταν το ProCor για την προώθηση της καρδιαγγειακής υγείας, προβλέποντας έγκαιρα την επικείμενη επιδημία των καρδιαγγειακών παθήσεων, που απειλούν την υγεία και τις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών σε όλο τον κόσμο.

--

-