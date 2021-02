Bitcoin: H κεφαλαιοποίηση του κρυπτονομίσματος πλησιάζει στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια

Στο ένα τρισεκατομμύριο δολάρια πλησιάζει η κεφαλαιοποίηση του Βitcoin, μία αύξηση που βοηθά την απόδοση των κρυπτονομισμάτων να ξεπεράσει κατά πολύ αυτή των παραδοσιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές και ο χρυσός.

Το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα έχει αυξήσει κατά περισσότερα από 415 δισεκατομμύρια δολάρια την αξία του το 2021 σε περίπου 956 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του -. Ο δείκτης - Galaxy Crypto, που περιλαμβάνει το Βitcoin και τέσσερα άλλα κρυπτονομίσματα, έχει υπερδιπλασιαστεί.

Οι κερδοσκόποι, οι διαχειριστές εταιρειών και οι θεσμικοί επενδυτές εκτιμάται ότι έχουν συμβάλει στην ευμετάβλητη ανοδική πορεία του Bitcoin. Οι πιστοί οπαδοί του κρυπτονομίσματος βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τους σκεπτικιστές σχετικά με τους λόγους που πυροδότησαν και συντηρούν το ράλι.

Στο λεγόμενο «FOMO – fear of missing out» (ο φόβος της απώλειας), αποδίδει σε κάποιο βαθμό την πορεία του ο Shane Oliver, επικεφαλής της επενδυτικής στρατηγικής στην AMP Capital Investors στο Σίδνεϊ, προσθέτοντας ότι «σε περιόδους εύκολων χρημάτων αυτό μεγεθύνεται και είναι εν μέρει αυτό που συντηρεί το υφιστάμενο ενδιαφέρον «.

Το Bitcoin διαπραγματεύονταν στα 51.300 δολάρια περίπου νωρίτερα στο Χονγκ Κονγκ, μετά από τον πενταπλασιασμό της τιμής του το 2020. Η απόδοση του δείκτη κρυπτονομισμάτων ξεπερνά αυτού των μετοχών, του χρυσού, των εμπορευμάτων και των ομολόγων το 2021.

Αυτό το μήνα, η Tesla αποκάλυψε ότι επένδυσε 1,5 δισ. δολάρια στο Bitcoin και η MicroStrategy δήλωσε την Τρίτη ότι θα πουλήσει 600 εκατομμύρια δολάρια μετατρέψιμων ομολόγων και θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να αγοράσει περισσότερα ψηφιακά νομίσματα.

«Εάν τα βασικά θεμελιώδη των εταιρειών πρόκειται να συνδεθούν στενά με τις κινήσεις του Bitcoin, επειδή ξαφνικά έγιναν κερδοσκόποι σε κάποιο βαθμό, θα βρεθούμε στα όρια της φούσκας πριν το καταλάβετε», δήλωσε ο Craig Erlam, αναλυτής της αγοράς στην Oanda Europe.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Elon Musk δημοσίευσε μία απάντηση μέσω twitter την Παρασκευή για να υπερασπιστεί την δράση της εταιρείας του, λέγοντας ότι το Bitcoin «είναι απλά μια λιγότερο ανόητη μορφή ρευστότητας από τα μετρητά», προσθέτοντας ότι η απόφαση του κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων δεν «αντανακλά άμεσα τη γνώμη του».

Tesla’s action is not directly reflective of my opinion. Having some Bitcoin, which is simply a less dumb form of liquidity than cash, is adventurous enough for an S&P500 company.

