Ολλανδοί παγοδρόμοι γλιστρούν στην παγωμένη λίμνη Uitgeestermeer στο Akersloot.

Το προηγούμενο διάστημα η βαρυχειμωνιά είχε πλήξει την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, με αποτέλεσμα πολλές λίμνες να παγώσουν και να γίνουν τα πιο ιδανικά παγοδρόμια πάνω στα οποία θα έδειχναν τις ικανότητές τους όσοι ξέρουν πατινάζ.

Βέβαια τέτοιες εικόνες δεν είναι σπάνιες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Βόρεια Αμερική, ιδίως στον Καναδά, όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν και κάτω από τους -20 βαθμούς Κελσίου, για πολλές εβδομάδες.

Στο παρακάτω βίντεο θα τους δείτε μάλιστα να διασχίζουν παράλληλα από ένα παγοθραυστικό, σα να μην «τρέχει» τίποτε.

WATCH: Dutch ice skaters slide across the frozen Uitgeestermeer lake in Akersloot ⛸️ pic.twitter.com/5pyvdB4X6r

— - (@-) February 20, 2021