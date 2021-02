Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Νιγηρίας συνετρίβη, ενώ προσέγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Αμπούτζα σήμερα, εξαιτίας μηχανικής βλάβης.

Την είδηση έκανε γνωστή, ο υπουργός Αεροπλοΐας της χώρας: Ο Χάντι Σιρίκα ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι ένα «στρατιωτικό αεροσκάφος King Air 350 μόλις συνετρίβη εκτός του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου της Αμπούτζα, αφότου ανέφερε βλάβη στον κινητήρα, ενώ πετούσε προς τη Μίνα».

Ο ίδιος δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με θύματα, έγραψε, ωστόσο: «Φαίνεται πως είναι θανατηφόρο».

A military aircraft King Air 350 has just crashed short of our Abuja runway after reporting engine failure enroute Minna. It appears to be fatal. We should remain calm & wait for the outcome of investigation by the military, while we pray for the departed soul/souls if any.🇳🇬🤲🏽😩

