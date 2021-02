Η «τρέλα» με τα SPACs πέρασε ήδη τον Ατλαντικό και φαίνεται ότι επιλέγει να εγκατασταθεί στο Άμστερνταμ, μια πόλη που το χρηματιστήριο της θα αποτελέσει την πρώτη βάση για τα ειδικού σκοπού (χρηματιστηριακά) οχήματα επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η έκρηξη της «τρέλας» στη Wall Street και η ταχύτατη διάδοση της έχει καταφέρει να αυξήσει την σοδειά των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες αυξήθηκε σε πάνω από 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πηγή για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο είναι το πρακτορείο - και δίχως άλλο αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη αλλαγής των ισορροπιών στις χρηματιστηριακές αγορές ανάμεσα στα νέα SPACs και τις παραδοσιακές IPOs όπως θα μπορούσε να κανείς να διαβάσει σε μια σειρά επίκαιρων θεμάτων που φιλοξενεί το περιοδικό The Economist (όπως το θέμα SPACS v IPOs – The Spactacular boom on Wall Street/Are SPACs a useful innovation, a mania, or both? στην ενότητα Leaders στην έκδοση της 20ης Φεβρουαρίου 2021).

Η εξέλιξη αυτή φωτίζει και άλλες αρκετές ιδιαίτερες πτυχές ενός «ακήρυχτου πολέμου» ανάμεσα στα χρηματιστήρια και τους διαχειριστές τους μετά και το Brexit. Για παράδειγμα, το Άμστερνταμ, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, φαίνεται να κερδίζει το Λονδίνο που σε άλλες εποχές θα ήταν ο επόμενος, μετά την Νέα Υόρκη, προορισμός κεφαλαίων και επενδυτών. Και όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει… Το Άμστερνταμ – το Ἀμστελόδαμον των αμετανόητων καθαρευουσιάνων του 19ου αιώνα- προσομοιάζει, δεδομένων των αναλογιών, περισσότερο κάθε άλλου χρηματιστηρίου με την Wall Street, την ίδια στιγμή που το Λονδίνο χάνει έδαφος λόγω νομοθετικών και άλλων ρυθμιστικής φύσεως αγκυλώσεων!

Έτσι, ηχηρά ονόματα της διεθνούς αγοράς, όπως ο Jean-Pierre Mustier, το πρώην αφεντικό της ιταλικής τράπεζας UniCredit, και ο μεγιστάνας Bernard Arnault της luxury goods βιομηχανίας σκοπεύουν από κοινού να εισαγάγουν και εκείνοι ένα SPAC στο Άμστερνταμ με το ραντάρ τους να στρέφεται προς τη μεριά των στα FINTECH εταιρειών. Επιπλέον, ο Martin Blessing, το πρώην αφεντικό της γερμανικής τράπεζας Commerzbank έχει εκδηλώσει την πρόθεση του να οργανώσει και να υλοποιήσει ένα σχέδιο για τη συγκέντρωση περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ για να «τρέξει» τις διαδικασίες για ένα SPAC στο Άμστερνταμ με επικεντρωμένο το ενδιαφέρον στις εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Ένα ενδιαφέρον ερώτημα σε κάθε περίπτωση είναι αν το παράδειγμα του Άμστερνταμ μπορεί να μιμηθεί η Αθήνα, με τη δημιουργία μιας νέας, με ευρύτατη αυτονομία, ιδιαίτερη τεχνολογική βάση και μπόλικη εξωστρέφεια, αγοράς για SPACs στην Λεωφόρο Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι μια ελληνική αγορά αλλά μια υπερτοπική, περιφερειακού χαρακτήρα αγορά που να απευθύνεται σε ένα ευρέως φάσματος ακροατήριο scale up εταιρειών. Η Ελλάδα διαθέτει αρκετά σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως οι έμπειροι Έλληνες τραπεζίτες διεθνούς βεληνεκούς (ρωτήστε σχετικά στην Ελβετία…), τα ισχυρά family offices σε συνδυασμό με πληθώρα επιχειρηματιών που κυνηγούν το κέρδος έχοντας μάθει στη πράξη να αποδέχονται το ρίσκο. Επιπλέον, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα αλλά και την επομένη της αντιμετώπισης της πανδημίας ένα επενδυτικό προορισμό με πολλαπλές συνδυασμένες απολαύσεις.

Η ευρωπαϊκή αγορά σηκώνει τουλάχιστον άλλο ένα Άμστερνταμ και η Αθήνα θα μπορεί να διεκδικήσει κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον. Πρωτοβουλίες με θάρρος και γενναιότητα απαιτούνται, πρωτοβουλίες με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

