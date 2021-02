ΗΠΑ: Επίσπευση των ελέγχων στα Boeing 777 μετά την… προσγείωση κινητήρα στο Ντένβερ

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι προχωρεί στην έκδοση έκτακτης οδηγίας αξιοπλοΐας, μετά την αστοχία που σημειώθηκε σε κινητήρα ενός αεροσκάφους Boeing 777 της United στο Ντένβερ, ζητώντας την πραγματοποίηση άμεσων ή αυξημένων ελέγχων στα αεροσκάφη του ίδιου τύπου.

Ο διευθυντής της FAA Στιβ Ντίξον δήλωσε σε μία ανακοίνωσή του αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι η οδηγία καλύπτει τα αεροπλάνα Boeing 777 που είναι εξοπλισμένα με ορισμένους κινητήρες Pratt & Whitney PW4000 και «είναι πιθανό ότι μερικά από τα αεροσκάφη θα τεθούν εκτός υπηρεσίας».

Ο Ντίξον δήλωσε πως η αρχική διερεύνηση της αστοχίας του κινητήρα το Σάββατο δείχνει ότι «θα πρέπει να μειωθεί το διάστημα ανάμεσα στις επιθεωρήσεις των πτερυγίων της τουρμπίνας που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σ’ αυτό τον τύπο κινητήρα ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα αεροπλάνα Boeing 777».

Η αεροπορική εταιρία United είναι η μόνη αεροπορική εταιρία που χρησιμοποιεί τον κινητήρα PW4000 στο στόλο των αεροσκαφών της.

Η κινητικότητα των αρμόδιων αρχών για τη λήψη μέτρων αναφορικά με τους κινητήρες Pratt & Whitney 4000 ακολούθησε την ασφαλή προσγείωση ενός αεροσκάφους 777 της United Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ το Σάββατο, μετά την εκδήλωση αστοχίας στο δεξιό κινητήρα του αεροσκάφους, με συνέπεια την αποκόλλησή του, από την πτέρυγα.

Η Εθνική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Μεταφορών στις ΗΠΑ (NTSB) ανακοίνωσε ότι η αρχική έρευνα που πραγματοποίησε στο αεροσκάφος, εντοπίζει ότι η μεγαλύτερη ζημιά περιορίστηκε στο δεξιό κινητήρα, προκαλώντας ελάχιστες ζημιές στο αεροσκάφος.

Δείτε βίντεο από την πτώση:

Προσωρινή αναστολή πτήσεων για τα 24 αεροσκάφη Boeing 777 της United Airlines

Η αεροπορική εταιρία United Airlines ανακοίνωσε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι προχωρεί άμεσα στην αναστολή πτήσεων των 24 Boeing 777 που διαθέτει στο στόλο της και φέρουν τον ίδιο τύπο κινητήρα με το αεροσκάφος της εταιρίας που πραγματοποίησε προσγείωση έκτακτης ανάγκης το Σάββατο στο Ντένβερ.

Η United ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τις αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ «προκειμένου να αποφασίσει ενδεχόμενα επιπρόσθετα βήματα, που ίσως θα χρειαστούν για να διασφαλιστεί ότι τα αναφερόμενα αεροσκάφη ανταποκρίνονται στους αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και μπορούν να επιστρέψουν στην ενεργό υπηρεσία».

Η FAA ανακοίνωσε πως αναμένει ότι η διεξαγωγή των νέων ελέγχων θα απαιτήσει την προσωρινή έξοδο ορισμένων αεροσκαφών από την ενεργό πτητική υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, η United Airlines είναι η μοναδική αεροπορική εταιρία στις ΗΠΑ που χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη 777 με τους αναφερόμενους κινητήρες.

Τα ίδια αεροσκάφη βρίσκονται σε χρήση από αεροπορικές εταιρίες στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με την FAA.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ιαπωνίας διέταξε τις αεροπορικές εταιρίες να σταματήσουν τις πτήσεις με αεροσκάφη Boeing 777

Η Ιαπωνία ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να μην χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη Boeing 777 με κινητήρες Pratt & Whitney 4000 για απογειώσεις, προσγειώσεις, αλλά και υπερπτήσεις στην επικράτειά της μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Αεροναυτικών Πληροφοριών της Ιαπωνίας.

Η προειδοποίηση νεκδόθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ μετά την ασφαλή προσγείωση ενός Boeing 777 της αμερικανικής United Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ το Σάββατο αφού είχε χάσει στον αέρα το δεξιό κινητήρα του.

Το αναφερόμενο 777 είχε κατασκευαστεί πριν από 26 χρόνια και έφερε δύο κινητήρες Pratt & Whitney PW4000.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς στο αεροσκάφος ή στο έδαφος.

Το υπουργείο Μεταφορών της Ιαπωνίας διέταξε τις αεροπορικές εταιρίες Japan Airlines Co Ltd (JAL) και ANA Holdings Inc να αναστείλουν τη χρήση των 777 με κινητήρες PW4000, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων.

Το ίδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι στις 4 Δεκεμβρίου του 2020, μία πτήση της JAL από το αεροδρόμιο Νάχα προς το Τόκιο επέστρεψε στο Νάχα εξαιτίας δυσλειτουργίας του αριστερού κινητήρα.

Το αεροσκάφος αυτό είχε κατασκευαστεί πριν από 26 χρόνια όπως και το αεροσκάφος της United Airlines που ενεπλάκη στο περιστατικό του Σαββάτου.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι η ANA έχει στο στόλο της 19 αεροσκάφη του τύπου και η JAL διαθέτει 13 αεροσκάφη Boeing 777.

