Μιανμάρ: Οι ΗΠΑ θα λάβουν περαιτέρω «αυστηρά μέτρα» σε βάρος της χούντας

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα συνεχίσει να λαμβάνει «αυστηρά μέτρα» σε βάρος της χούντας στη Μιανμάρ, διότι προχωρά σε αιματηρή καταστολή των κινητοποιήσεων εναντίον του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 1ης Φεβρουαρίου, δεσμεύθηκε χθες Κυριακή ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, μετά τους θανάτους δύο ακόμη ανθρώπων από πυρά το Σαββατοκύριακο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας στη Μιανμάρ αδυνατούν να σταματήσουν τις μαζικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δύο εβδομάδων και το κίνημα πολιτικής ανυπακοής με κεντρικό αίτημα να πέσει το στρατιωτικό καθεστώς που επιβλήθηκε αυτόν τον μήνα και να αφεθεί ελεύθερη η de facto επικεφαλής της πολιτικής κυβέρνησης, η νομπελίστρια Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Last night, there was a candlelight vigil in front of US Embassy in Yangon for 4 people shot dead by security forces since Feb.1 coup. pic.twitter.com/uubVPXqpTq

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα σε βάρος όσων ασκούν βία εναντίον του λαού της Μιανμάρ καθώς απαιτεί την αποκατάσταση της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης» της χώρας, ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

«Στέκουμε στο πλευρό του λαού της Βιρμανίας», συμπλήρωσε ο κ. Μπλίνκεν, που χρησιμοποιεί την ιστορική ονομασία της χώρας.

The United States will continue to take firm action against those who perpetrate violence against the people of Burma as they demand the restoration of their democratically elected government. We stand with the people of Burma.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2021