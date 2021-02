Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος για τη συνάντηση του με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Με τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για Αμυντικές Υποθέσεις, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohammed Al Bowardi, συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή του στο twitter.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για Αμυντικές Υποθέσεις @modgovae κ. Mohammed Al Bowardi των #UAE . Ανταλλάξαμε απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις και την προοπτική εμβάθυνσης της αμυντικής σχέσης των χωρών μας», έγραψε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Λίγο αργότερα, ανέφερε ότι «με ιδιαίτερη χαρά και τιμή επισκέφθηκα το πλήρωμα της Φ/Γ ΥΔΡΑ που ναυλοχεί #AbuDhabi στο πλαίσιο συμμετοχής της στις εκδηλώσεις των Διεθνών Εκθέσεων Αμυντικού Υλικού #IDEX2021 & #NAVDEX2021».

Ελλάδα και ΗΑΕ έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους, σε διάφορους τομείς όπως τον αμυντικό, πραγματοποιώντας και κοινές ασκήσεις.

Ι met today the #UAE Minister of State for Defense Affairs Mohammed Al Bowardi with whom exchanged views on current developments and the prospect of deepening the defense relationship between @HellenicMOD and @modgovae @uaeembassygr 🇬🇷🇦🇪🙏 pic.twitter.com/jk90YzBgME

