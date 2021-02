Μπάιντεν: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 500.000 θυμάτων της πανδημίας

Ο Δημοκρατικός νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουν τη μνήμη των 500.000 θυμάτων της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα.

Ο Μπάιντεν, η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις, η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν και ο δεύτερος κύριος Νταγκ Έμχοφ κράτησαν ενός λεπτού σιγή έξω απο το Λευκό Οίκο στις 18:15 (ώρα ανατολικής ακτής· 01:15 ώρα Ελλάδας),.

President Joe Biden and Vice President Kamala Harris hold a candle light ceremony at the White House to honor the 500,000 Americans lost to Covid-19 pic.twitter.com/MkIpux3ZYJ

