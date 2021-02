Πάνω από 6ο κρατούμενοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εξεγέρσεων που ξέσπασαν χθες Τρίτη σε τρία σωφρονιστικά καταστήματα στον Ισημερινό (Εκουαδόρ) με οξύ πρόβλημα υπερπληθυσμού εγκλείστων, επεισόδια που οι αρχές στο Κίτο απέδωσαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε συμμορίες, ειδικά διακινητών ναρκωτικών.

Η χώρα είναι αντιμέτωπη με κρίση άνευ προηγουμένου στο σωφρονιστικό της σύστημα: σκοτώθηκαν τουλάχιστον 62 φυλακισμένοι, 33 στην Κουένκα (νότια), 21 στη Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά) και 8 στη Λατακούνγκα (νότια), διευκρίνισε ο Εδμούνδο Μονκάγιο, διευθυντής της υπηρεσίας φυλακών (SNAI).

