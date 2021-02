Ο «θρύλος» του γκολφ Τάιγκερ Γουντς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο της Νότιας Καλιφόρνιας την Τρίτη (23/02), έχοντας υποστεί πολλαπλούς τραυματισμούς στα πόδια, μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του ESPN, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όπως ανέφερε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, το ατύχημα συνέβη στην περιοχή μεταξύ των Rolling Hills Estates και του Rancho Palos Verdes, με τον 45χρονο Αμερικανό να απεγκλωβίζεται από το όχημά του από τους διασώστες, οι οποίοι τον έβγαλαν από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του κι αφού χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μηχανήματα απεγκλωβισμού.

Αυτό που φαίνεται πως αποδείχθηκε σωτήριο για τον θρυλικό γκόλφερ ήταν ο αερόσακος, ο οποίος απορρόφησε μεγάλο μέρος απ’ τους κραδασμούς και τα χτυπήματα, όταν το αυτοκίνητό του ντεραπάρισε και κατέληξε εκτός δρόμου.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with «major damage,» LA County Sheriff’s Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

— MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021