Ο νέος γενναίος κόσμος των κεντρικών τραπεζών – J.Pisani-Ferry

ΠΑΡΙΣΙ – Πριν από είκοσι χρόνια, οι κεντρικοί τραπεζίτες ήταν περήφανοι, στενόμυαλοι και συντηρητικοί. Ειχαν μια αρετή να ενδιαφέρονται περισσότερο για τον πληθωρισμό παρά για τον μέσο πολίτη. Όπως είπε ο μελλοντικός κυβερνήτης της Bank of England (BOE) Mervyn King το 2000, η ​​φιλοδοξία τους ήταν να είναι βαρετοί.

Η οικονομική κρίση του 2008 έσπασε απότομα αυτόν τον στόχο. Από τότε, οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν απασχοληθεί με την ανάπτυξη νέων μέσων πολιτικής για την καταπολέμηση των κρίσεων και την αποφυγή αναδυόμενων απειλών. Ωστόσο, πολλοί ονειρεύτηκαν κρυφά να επιστρέψουν στις καλές παλιές μέρες του προσεκτικού συντηρητισμού (με την οικονομική σταθερότητα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη).

Ωστόσο, πρόσφατες ανακοινώσεις από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Οι κεντρικοί τραπεζίτες είναι τώρα πρόθυμοι να αναλάβουν την ευθύνη για τους στόχους πολιτικής που προηγουμένως απέκλιναν – ιδίως, για την αντιμετώπιση της ανισότητας και της κλιματικής αλλαγής.

Ξεκινήστε με ανισότητες. Εάν υπήρχε μια κόκκινη γραμμή στην οριοθέτηση αρμοδιοτήτων μεταξύ εκλεγμένων και μη εκλεγμένων αξιωματούχων, ήταν ότι οι επιλογές διανομής, παραλαβής και λήψης ανήκαν αποκλειστικά στην πρώτη.

Ωστόσο, η Fed ανακοίνωσε ότι τώρα θα δώσει προσοχή σε «ελλείψεις» της απασχόλησης από το ανώτατο επίπεδό της, αντί για «αποκλίσεις». Σύμφωνα με τον πρόεδρο Jerome Powell, ο κύριος λόγος για αυτήν την αλλαγή είναι η συνειδητοποίηση ότι μια στενή αγορά εργασίας ωφελεί τις κοινότητες και τις εθνοτικές μειονότητες χαμηλού εισοδήματος. Μόνο όταν το συνολικό ποσοστό ανεργίας είναι πολύ χαμηλό, αυτοί που βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας επωφελούνται από σημαντικά καλύτερη πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και υψηλότερους μισθούς.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό ότι η οικονομία υψηλής πίεσης ωφελεί τους ανειδίκευτους και τις μειονότητες και η Fed έχει ιδιαίτερη σημασία να έχει διπλή εντολή από το Κογκρέσο για την επίτευξη σταθερότητας τιμών και πλήρους απασχόλησης. Αυτό που είναι νέο είναι ότι, αντί να ορίζει τα καθήκοντά της με καθαρά μακροοικονομικούς όρους, η Fed έχει πλέον δείξει την προθυμία να συμμετάσχει σε μια συλλογική προσπάθεια κατά της φτώχειας.

Ο λόγος, λέει η Fed, είναι ότι η ακρόαση των πολιτών την έχει πείσει για την ετερογένεια της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ και τα οφέλη από τη δοκιμή των πτωτικών ορίων της ανεργίας. Αλλά στον χθεσινό κόσμο, η Fed ήταν περήφανη που ηταν μακρια από την πολιτική και επομένως δεν άκουγε τους πολίτες.

Η ΕΚΤ δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την αναθεώρηση της πολιτικής της. Αλλά είναι απίθανο να εξαχθούν τα ίδια συμπεράσματα. Ενώ η Fed μπορεί να θεωρήσει τον υψηλότερο πληθωρισμό στο Κολοράντο ως αποδεκτή τιμή για να πληρώσει για μια σφιχτή αγορά εργασίας στο Μισισιπή, η ΕΚΤ δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν περιορισμένη διάθεση για μια τέτοια αλληλεγγύη. Αντίθετα, αυτό που οι ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες εξετάζουν όλο και περισσότερο είναι η υποστήριξη της δράσης για το κλίμα.

Η ΕΚΤ δεν εισέρχεται εδώ σε νέα περιοχή. Σε ομιλία ορόσημο του 2015, ο τότε κυβερνήτης του BOE Mark Carney τόνισε τους κινδύνους χρηματοοικονομικής σταθερότητας που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και την ευθύνη που επέβαλαν στις ρυθμιστικές αρχές. Αυτή η διορατικότητα έκανε τους κινδύνους για το κλίμα να αποτελέσουν θέμα ανησυχίας για τους εποπτικούς φορείς του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Αλλά οι κεντρικοί τραπεζίτες της ευρωζώνης σήμερα προχωρούν περισσότερο. Η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντε, δήλωσε ότι σκοπεύει να «εξερευνήσει όλες τις διαθέσιμες οδούς για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής».

Και ο κυβερνήτης της Banque de France, François Villeroy de Galhau, πρότεινε να εφαρμοστεί ένα κούρεμα που σχετίζεται με τον άνθρακα σε περιουσιακά στοιχεία που γίνονται αποδεκτά ως εγγύηση.

Η προτίμηση των πράσινων περιουσιακών στοιχείων θα σήμαινε απόκλιση από την ουδετερότητα της αγοράς που διασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Θα διέσχιζε επίσης μια άλλη κόκκινη γραμμή μετατρέποντας την ΕΚΤ σε εφαρμογή μιας πολιτικής για την οποία δεν έχει άλλη εντολή εκτός από τη γενική ρήτρα ότι, με την επιφύλαξη της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών, η κεντρική τράπεζα υποστηρίζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους ορθόδοξους κριτικούς, αυτό είναι το ανάθεμα. Ο John Cochrane του Hoover Institution (ο οποίος δεν είναι αρνητής της κλιματικής αλλαγής) κατηγορεί την ΕΚΤ ότι συμμετέχει σε αυτόνομη αποστολή. Ο Πρόεδρος της Bundesbank Jens Weidmann είναι ιδιαίτερα ανυπόμονος. Και η ίδια η Fed είναι πολύ πιο επιφυλακτική από τον Ευρωπαίο ομόλογό της σχετικά με τη δράση για το κλίμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η Fed όσο και η ΕΚΤ ξεκινούν σε νέο έδαφος. Με τον πληθωρισμό να έχει εξαφανιστεί, τουλάχιστον προσωρινά, κανένας θεσμός δεν θέλει να είναι ο αρχιερέας μιας ξεχασμένης θεότητας. Οι σχεδόν παράλληλες κινήσεις τους είναι ενδεικτικές των τεκτονικών μετατοπίσεων που επηρεάζουν σήμερα τις κοινωνίες των πολιτών και καταδεικνύουν την επιθυμία των ανεξάρτητων πολιτικών θεσμών να παραμείνουν προσαρμοσμένοι στις κοινωνικές προτιμήσεις προκειμένου να διατηρήσουν τη νομιμότητά τους.

Αλλά αυτές οι κινήσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η Fed έχει πλέον δεσμευτεί μεταξύ της δέσμευσής της να δοκιμάσει τα χαμηλότερα όρια της ανεργίας και της παραβίασης της διοίκησης του Προέδρου Joe Biden για τους κινδύνους από την παροχή υπερβολικής οικονομικής ώθησης.

Όσον αφορά την ΕΚΤ, η αιτιολόγηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για την πρασινοποίηση των πολιτικών της είναι εν μέρει πειστική. Εξάλλου, οι πράσινες φυσαλίδες αποτελούν επίσης απειλή. Και υπάρχει επίσης κίνδυνος χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην επέκταση της πίστωσης σε εταιρείες που επενδύουν σε τεχνολογία άνθρακα, με την προϋπόθεση ότι οι κυβερνήσεις θα ορίσουν την τιμή του άνθρακα αρκετά υψηλή για να καταστήσουν αυτές τις επενδύσεις κερδοφόρες στο μέλλον. Οι κυβερνήσεις συχνά δεν εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Η ανισότητα και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα είναι τεράστιες προκλήσεις που δεν μπορούν να παραβλέψουν τα θεσμικά όργανα πολιτικής. Αλλά η ρητή τροποποίηση των αποστολών των κεντρικών τραπεζών θα ήταν προτιμότερη από το να αφήσουμε τους υπευθύνους νομισματικής πολιτικής να αποφασίσουν πώς πρέπει να εξελιχθούν τα καθήκοντά τους.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ΕΚΤ, η οποία έχει μια εξαιρετικά στενή εντολή σταθερότητας των τιμών βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (η Fed, για την αντιμετώπιση της ανισότητας, παραμένει αναμφισβήτητα εντός της εντολής της). Επειδή οι συνθήκες της ΕΕ είναι τόσο δύσκολο να τροποποιηθούν, η ΕΚΤ έχει δίκιο να εξερευνήσει και να πειραματιστεί. Όμως οι αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς που εξυπηρετεί το ίδρυμα πρέπει τελικά να εναπόκεινται στις αρχές του – τα κράτη μέλη.

Jean Pisani-Ferry, a Senior Fellow at Brussels-based think tank Bruegel and a Senior Non-Resident Fellow at the Peterson Institute for International Economics, holds the Tommaso Padoa-Schioppa chair at the European University Institute.

Copyright: Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org