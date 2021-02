Πορτογαλία: Υποψήφιος για δεύτερη θητεία ως γγ του ΟΗΕ ο Αντόνιο Γκουτέρες

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες για δεύτερη θητεία στο αξίωμα.

Ο κ. Γκουτέρες θα ασκήσει τα καθήκοντα του ΓΓ «με αμεροληψία, αξιοσύνη και δεινότητα στον διάλογο», διαβεβαίωσε χθες μέσω Twitter ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

Ο κ. Κόστα διευκρίνισε πως απηύθυνε επιστολές για την υποψηφιότητα στα προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

The @govpt presented today the candidacy of @antonioguterres for a second term as Secretary-General of the @UN. pic.twitter.com/vSAMFaQ0F5

— António Costa (@antoniocostapm) February 24, 2021