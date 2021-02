ΣΕΠΕ: Το 1/3 των Ελλήνων ζητά καλύτερες υπηρεσίες παράδοσης για τις online αγορές

Μια ριζικά διαφορετική καταναλωτική συμπεριφορά διαμορφώνουν – και – οι Έλληνες πολίτες στη σκιά της πανδημίας του COVID-19. Η αγοραστική εμπειρία ψηφιοποιείται, τα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο, η εξατομίκευση αποκτά κομβικό ρόλο, η παράδοση των προϊόντων γίνεται μείζον κομμάτι της όλης διαδικασίας.

Για παράδειγμα, το 85% των καταναλωτών στην Ελλάδα θεωρεί ότι ο τρόπος και η ευκολία παράδοσης των προϊόντων, όταν η αγορά γίνεται ηλεκτρονικά, παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμπειρία του. Μάλιστα, το 36% των καταναλωτών επιθυμεί από τις εταιρείες να περιορίσουν – επιλύσουν τα προβλήματα/ καθυστερήσεις, που σχετίζονται με την παράδοση προϊόντων.

Στο μεταξύ, οι οκτώ στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι η προσωποποιημένη πληροφόρηση ενισχύει την πιστότητα και ενδυναμώνει τη σχέση με μια εταιρεία, καθώς αυτή η σχέση δεν γίνεται πλέον με φυσικό τρόπο.

“Οι Έλληνες καταναλωτές άλλαξαν και προσαρμόστηκαν στον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων, στις νέες μεθόδους click away, click n’collect”, διαπιστώνει νέα παγκόσμια έρευνα της KPMG. Η έρευνα “Me, My life, My Wallet” σε περισσότερους από 18.000 καταναλωτές σε 16 χώρες – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – αναδεικνύει αυτές τις νέες τάσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την προσέγγιση τους, ώστε να ικανοποιήσουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Προσωπικά δεδομένα

Στο μεταξύ, ένας στους δύο καταναλωτές (44%) σημειώνει ότι χρησιμοποιεί περισσότερες (και διαφορετικές) τεχνολογίες, όπως εφαρμογές κινητών ή ψηφιακούς βοηθούς (φωνητικά ελεγχόμενες συσκευές), σε σύγκριση με την προ-COVID-19 περίοδο.

Αυτή η νέα αγοραστική συμπεριφορά φέρνει τα δεδομένα των πολιτών σε πρώτο πλάνο. Σύμφωνα με την έρευνα, το 55% των καταναλωτών θέτει την προστασία των δεδομένων τους σε σημαντική προτεραιότητα. Μάλιστα, ένας στους δύο (47%) περιμένει ότι οι εταιρείες δεν θα χρησιμοποιήσουν – διαμοιράσουν τα δεδομένα τους με τρίτους.

Κοινωνική υπευθυνότητα

Σύμφωνα με την έρευνα, το 90% των καταναλωτών στην Ελλάδα εκτιμά τις εταιρείες, οι οποίες προάγουν την εταιρική υπευθυνότητα και των οποίων οι ενέργειες ευθυγραμμίζονται με τις δικές τους πεποιθήσεις και αξίες. Μάλιστα, το 80% προτιμά να αγοράζει από εταιρείες των οποίων οι δράσεις συμπίπτουν με τις απόψεις και τις αξίες τους. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το εύρημα ότι το 90% των καταναλωτών είναι πρόθυμο να αγοράσει ακριβότερα το ίδιο προϊόν από εταιρείες που συνεισφέρουν στην κοινωνία.

“Στον αγώνα για την ανάπτυξη, το να γνωρίζεις τον πελάτη σου – σε βάθος, προσωπικά και ολιστικά – είναι αυτό που ξεχωρίζει τους νικητές απ’ όλους τους υπόλοιπους. Οι πελάτες, πλέον, ζητούν την καλύτερη εμπειρία και το προϊόν καθαυτό δεν επηρεάζει τόσο πολύ την επιλογή τους. Η σε βάθος γνώση των πελατών και των αναγκών τους θα είναι κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις σε αυτήν τη νέα εποχή, προκειμένου να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα νέα δεδομένα”, αναφέρει η εταιρεία.

